Angeli Khang nagpasalamat sa Black Rider

Malaki ang pasasalamat ng bagong Vivamax Queen na si Angeli Khang dahil napasama siya sa katatapos na Kapuso action serye na Black Rider.

Ang nasabing show ang naging crossover ng dalaga para patunayang hindi lang pagpapaseksi ang alam niyang gawin.

“I am thankful that Viva gave me another venue and tingin ko iyon ang naging stepping stone ko, ang pag-acting and pagpapaseksi. Nakita ng mga tao na kaya pala and I’m more than that,” say ng dalaga sa presscon ng Vivamax movie niyang Unang Tikim na first Vivamax movie na ipalalabas sa malalaking sinehan.

“Noong nandoon ako sa Black Rider, nakaka-excite. Action naman, ‘yung mga sigaw-sigaw kaya ang saya,” dagdag pa ng dalaga.

When asked about her reaction dahil ipalalabas sa mga sinehan ang Unang Tikim ay ito ang say ng sexy actress: “Very excited and happy. Excited na akong mapanood ‘yung work ng lahat. Of course, I’m pressured dahil every scene lahat ng acting, lahat ng words ay makikita sa big screen. We gave our best.”

Sa bansag na bagong Vivamax Queen ay flattered ang dalaga.

“Until now, I can’t believe that people see me as Vivamax Queen. I never thought that I would get this title. I think people liked my talent and how hard I work. Everyday, I will make them proud of me,” say ni Angeli.