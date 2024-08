Maris Racal nagpasabog ng kagandahan sa Instagram

“You are always beautiful. Take care palagi. See you soon.”

“Gusto ko talaga face nya pag walang make up eh or natural look lang.”

“Bakit tinago mo naman tong mga pictures na to, apaka ganda.”

Dalawa ang aabangan ng fans kay Maris this year. Una ay ang launching movie nila ni Anthony Jennings na sinisimulan nang i-shoot.

Sumikat ang accidental love team nina Maris at Anthony sa “Can’t Buy Me Love” na pinagbidahan nina Belle Mariano at Donny Pangilinan.

Kasama rin sila sa bagong action series na pagbibidahan nina Richard Gutierrez at Daniel Padilla.