Carlos Yulo nanalo ng makasaysayang ginto sa Olympics

Nagwagi si Carlos Yulo noong Sabado sa men’s floor exercise ng gymnastics sa Paris para lamang sa ikalawang Olympic gold sa kasaysayan ng Pilipinas.

Napaluha ang 24-anyos matapos mapantayan ang tagumpay ng weightlifter na si Hidilyn Diaz, na nanalo ng ginto sa Tokyo Olympics noong 2020.

“I just went for it, hindi ako nagdalawang-isip,” ani Yulo, batay sa ulat ng Agence France-Presse (AFP).

Ang dating kampeon sa mundo ay ganap na naisakatuparan ang kanyang gawain, na nagtapos sa isang siguradong landing upang makakuha ng 15 puntos. Tinatakan nito ang kauna-unahang gymnastics Olympic medal para sa Pilipinas.

Ang defending champion at world titleholder na si Artem Dolgopyat ng Israel ay itinulak sa pilak na may 14.966.

“The past months (in general) were hard. I had some problems with my leg and also mahirap ang training,” sabi ng 27 anyos, ayon sa ulat ng AFP.

“Ito ay isang mahirap na oras sa Israel. Sinubukan kong gawin ang aking makakaya sa kompetisyon, upang ipakita sa lahat na ang Israel ay napakalakas at na maaari kaming manalo ng mga medalya,” dagdag ni Dolgopyat.

Si Jake Jarman ng Britanya, na nakakuha ng pinakamataas na iskor sa qualifying noong isang linggo, ay nakakuha ng 14.933 para kumuha ng medalyang bronze sa Bercy Arena.

Nagbabala si Yulo na “shooting for the stars” siya sa Paris matapos mawala sa podium sa Tokyo.

At ang kanyang akrobatiko at teknikal na mahirap na gawain ay napatunayang isang hit, na nakapuntos ng mas mataas kaysa sa 14.766 na kanyang nakuha sa qualifying.

“Sobrang overwhelmed ako. I’m feeling grateful for having this medal and for God. He protected me, as always,” sabi ni Yulo, na may isa pang pagkakataon na makakuha ng isa pang medalya sa vault final kahapon.

“Binigyan niya ako ng lakas upang malampasan ang ganitong uri ng pagganap at maisagawa ito nang mahusay,” dagdag niya.