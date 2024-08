Atasha Muhlach nagdenay na nabuntis ni Mayor Vico Sotto

“Yun nga po Tito, nagtataka din po ako. Hindi ko alam yun. Unang-una, di pa po kami nagkikita ni Vico Sotto. Ang nakikita ko pa lang po ay sina Oyo Sotto, Danica Sotto, Kristine Hermosa. Sila lang po ang nakikita ko. Si Vico Sotto di ko pa po nakikita,” say ni Atasha kay Ogie.

Marami ang nag-react sa fake rumor about Atasha and Vico.

“Kawawa talaga mga artista at mga celebrity ginagawan ng mga kwentong mapanira saan kya nna maritess .& co nakukuha yon.”

“haha pwed pala mabuntis kahit di nagkikita hoyyy mga marites wrong info naman kayo aba ayos ayosin nyo naman.”

Opening ng Vice Comedy Club dinagsa

Successful ang grand opening ng Vice Comedy Club ni Vice Ganda kamakailan lang.

Punung-puno ang itinayong bar ng “It’s Showtime” host at talagang dinumog ito.

“Last night’s grand opening!!! Zenkyooow so much sa lahat ng pumunta at naki saya sa VICE Comedy Club!!!!” say ni Vice Ganda sa kanyang official Facebook page.

Maraming fans ni Vice Ganda ang gustong makita ang bar ng Unkaboggable Star.

“Congratulations Meme, I would love to see your bar when I get a chance to visit Manila.”

“Meme vice, gustong gusto kita makita sa personal, mga mmff movies mo lagi ako nakaabang na baka pumunta ka sa sm north. Ang naabutan ko doon si lassy. Sana meme vice makapunta din ako sa showtime at sa comedy bar mo. Love you meme Vice Ganda.”

Samantala, tila nakaganti si Vice Ganda sa pamimisikal ni Vhong Navarro sa kanya sa Bata Bata Pick segment ng “It’s Showtime.”

Natalo kasi si Vhong sa segment at ang punishment nito ay magsayaw ng “Pantropiko” ng BINI habang nakasuot ng pambabae.

Ang ginawa nina Vice Ganda at Jhong Hilario ay binuhat nila si Vhong hanggang mahulog ito.