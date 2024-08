Ivana Alawi trending uli

Tuluyan nang natapos ang role ni Ivana Alawi bilang Bubbles sa FPJ’s Batang Quiapo nang mamatay na ang karakter niya sa nasabing serye.

Naging trending talaga ang kanyang death scene dahil inayudahan pa ito ng galing sa pag-iyak ni Irma Adlawan bilang Roda/Beng.

Talagang ramdam ng mga viewers ang hinanakit at sakit ng pagkamatay ni Bubbles na binarily ni David, na ginagampanan naman ni McCoy de Leon.

Masakit para kay Beng/Roda ang kinasapitan ng anak dahil kung kailan siya nakilala nito bilang ina ay saka pa ito nawala kaya’t lahat ng pangarap niya para sa anak ay nauwi sa wala.

Bilang ganti base sa episode nitong Miyerkules ay isinuplong ni Roda/Beng sa mga pulis ang mga pugante na tumakas sa bilangguan.

Anyway nadaanan ng kamera ang petsa ng pagkamatay ng karakter ni Ivana noong Hulyo 10 na sa madaling salita ay ito ang last taping day ng aktres na umabot pa ng 20 days ang exposure niya.

Akala nga namin ay mae-extend pa si Ivana dahil sabi nga ay hindi naman agad mawawala si Bubbles dahil marami itong pondo na aabot pa ng isang buwan pa.

Tulad nga ng pahayag ng kampo ni Ivana ay may iba na siyang gagawin kaya namaalam na siya sa “Batang Quiapo” at hindi totoong nagdiva-divahan siya sa shooting.

Ipinagtanggol na rin si Ivana ng co-actors niya sa serye at inilarawan pang napakabait na tao at katrabaho. Palabati at lagi rin daw nakangiti ang aktres at hindi totoong nakasimangot ito kapag dumarating sa set.

Anyway, winasak ng “BQ” ang sarili nitong online viewership record matapos makumpirma ang pamamaalam ng karakter ni Ivana na nakakuha ito ng iba’t ibang trending topics sa social media.

Nakapagtala ang naturang episode ng all-time high na 610,927 peak concurrent views sa Kapamilya Online Live sa YouTube.