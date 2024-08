DJOKOVIC LUMAPIT SA OLYMPIC FINALS

PARIS, France (AFP) — Nalampasan nina Novak Djokovic at Carlos Alcaraz ang matinding halumigmig upang manatili sa kurso para sa isang Olympic final showdown habang nilaro ni Rafael Nadal ang posibleng kanyang huling laban sa Roland Garros.

Si Djokovic, na naghahangad ng unang Olympic title, ay tinalo ang German left-hander na si Dominik Koepfer 7-5, 6-3, na naging unang tao na umabot sa apat na singles quarterfinals sa Games.

Isinantabi ni Alcaraz si Roman Safiullin, ang Russian na naglalaro sa Paris bilang neutral, 6-4, 6-2.

Si Nadal, na nanalo ng 14 sa kanyang 22 Grand Slam titles sa Roland Garros, ay umalis sa Paris matapos silang matalo ni Alcaraz sa men’s doubles, bumagsak sa 6-2, 6-4 kina US pair Austin Krajicek at Rajeev Ram.

Ang 38-anyos na si Nadal, isang dalawang beses na Olympic gold medalist, ay umalis sa Court Philippe Chatrier na pumalakpak sa lahat ng apat na panig ng stadium.

Kalaunan ay tinanong siya kung naglaro siya sa Roland Garros sa huling pagkakataon.

“Maybe, I don’t know. If that’s the last time, for me it’s an unforgettable feeling and emotions,” sabi ni Djokovic.

Sa women’s singles, nalampasan ni world No. 1 Iga Swiatek ang pagkahampas sa katawan ng full-blooded backhand ni Danielle Collins bago nagretiro ang kanyang karibal sa Amerika na nasugatan sa huling set.

Makakaharap ni Swiatek si Zheng Qinwen ng China, na tumapos sa karera ng dating world No. 1 at three-time major winner na si Angelique Kerber.

Ang 37-anyos na si Djokovic ay nakakolekta lamang ng tanso sa Olympics, sa Beijing 16 na taon na ang nakalilipas, ngunit bihira siyang problemahin ng kanyang ika-70 na ranggo na kalaban.

“Bringing a medal to Serbia is always a big goal of mine,” sabi ni Djokovic.

Si Djokovic, na nalampasan ang matandang karibal na si Nadal sa ikalawang round, ay humarap kay 11th-ranked Stefanos Tsitsipas.

Ipinagmamalaki ni Djokovic ang 11-2 head-to-head record laban kay Tsitsipas, kabilang ang tagumpay mula sa dalawang set down sa 2021 French Open final.

“I’ve erased it,” sabi ni Tsitsipas.