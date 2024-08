Bagong record para kay Pan

PARIS, France (AFP) – Nasiyahan si Pan Zhanle ng China sa isang “magic moment” matapos basagin ang sarili niyang world record patungo sa tagumpay sa men’s 100-meter freestyle sa Paris Olympics noong Miyerkules.

Ito ang unang gintong swimming ng China sa Paris Games.

Lumakas si Pan sa pagtatapos sa 46.40 segundo, tinalo ang world record na oras na 46.80 segundo na itinakda niya noong Pebrero sa Doha.

Si Kyle Chalmers ng Australia, nagwagi ng gintong medalya sa 2016 Rio Games, ay tumapos ng 1.08 segundo sa likod upang kumuha ng pilak kasama ang Romanian na si David Popovici na umangkin ng tanso.

Ang tagumpay ni Pan ay isang kinakailangang tulong para sa China na nabigo sa Paris pool sa ngayon.

“I was very surprised that I broke the record, it was a magical moment,” sabi ni Pan. “China is improving step by step. Breaking this record is a small step in the right direction.”

Ito ay isang mapait na resulta para kay Chalmers na kailangang manirahan sa pilak sa Tokyo at umaasa na mabawi ang kanyang korona walong taon pagkatapos ng kanyang tagumpay sa Brazil.

“You look at Rio and I think I was so young and naive and didn’t know what it meant to be an Olympian or to be an Olympic champion,” saad ni Pan. “Eight years later, it means so much more to me to be able to stand on the podium and receive a silver medal.”

Si Pan ang unang Chinese swimmer na humawak ng world record sa event na ito at ngayon ang unang nanalo ng ginto sa kung ano ang blue riband event ng sport.

Ang bronze ang ikalawang medalya sa Paris para sa 19-anyos na si Popovici na nanalo ng ginto sa 200m freestyle.