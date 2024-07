High hopes para kay Aira

Kung ang kanyang unang laban ay magsisilbing sukatan, inaasahang makakamit ni Aira Villegas ang mas solidong pagganap sa kanyang paghaharap kay Roumaysa Boualam ng Algeria sa Round of 16 ng women’s 50-kilogram event ng Paris Olympics sa Biyernes sa North Paris Arena.

Nagsimula ang 28-anyos na si Villegas nang talunin niya si Yasmine Mouttaki ng Morocco sa Round of 32 sa pamamagitan ng unanimous decision noong Lunes, kaya napaboran siya sa kanyang krusyal na laban sa 2 a.m. (Manila time) sa 29-anyos na African kampeon.

Sinabi ni Association of Boxing Alliances of the Philippines secretary general Marcus Manalo habang sila ay humanga sa pagganap ni Villegas sa kanyang pambungad na laban, kailangan niyang bumangon para talunin ang Algerian titan at ilipat ang dalawang panalo para makuha ang kanyang unang Olympic medal.

Kung tutuusin, tumitindi ang pressure sa mga balikat ni Villegas matapos ang isa sa mga pinahahalagahang boksingero ng bansa – si Eumir Marcial – ay maagang lumabas matapos matalo sa isang bata at agresibong Uzbek sa Turabek Khabibullaev sa Round of 16 ng men’s 80-kg class noong Miyerkules ng madaling araw.

“The first bout is usually a hard one so it was good to get that first win,” sabi ni Manalo. “I think Aira will be looser and move better in her next bout.”

Ngunit hindi magiging madali ang pagkatalo kay Boualam.

Bukod sa pagiging two-time African champion, ang Algerian ay isa ring Mediterranean Games gold medalist at Arab Games titlist.

Sumabak si Boualam sa women’s flyweight division ng Tokyo Olympics tatlong taon na ang nakararaan ngunit natalo sa tusong Thai na puncher na si Jutamas Jitpong sa Round of 32. Tinalo ni Jitpong ang Filipino Irish Magno sa Round of 16 bago nabiktima ni Buse Naz Çakıroğlu ng Turkey sa quarterfinals .

Sakaling manaig si Villegas, makakaharap niya ang survivor sa pagitan ng dating European youth champion na si Daina Moorehouse ng Ireland at 2023 European Games silver medalist Wassila Lkhadiri ng France sa quarterfinals.