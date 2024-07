Paalam, Bacyadan sasabak na sa laban

Ang Olympic medalist na si Carlo Paalam at ang sumisikat na star na si Hergie Bacyadan ay lalaban para sa quarterfinals at haharapin nila ang magkahiwalay na kalaban sa boxing competition ng Paris Olympics noong Miyerkules sa North Paris Arena sa French capital.

Si Paalam, isang silver medalist sa nakaraang Summer Games sa Tokyo, ay sasalansan laban kay 2022 Commonwealth Games champion Jude Gallagher ng Ireland sa Round ng men’s 57-kilogram event sa 9:30 p.m. (panahon ng Maynila).

Haharapin ni Bacyadan, sa kanyang bahagi, ang Tokyo silver medalist na si Li Quan ng China sa Round of 16 ng women’s 75-kg class sa 6:04 p.m. (panahon ng Maynila).

Si Paalam ay makikipagkumpitensya sa apoy sa kanyang mga mata.

Matapos mapalampas ang gintong medalya sa Tokyo, determinado ang 26-anyos na puncher na maging kampeon hindi lamang para sa kanyang sarili kundi para sa kanyang kabataang pamilya sa Bukidnon.

Sa katunayan, nang i-book niya ang kanyang tiket papuntang Paris sa 2nd World Qualification Tournament sa Bangkok noong Hunyo, isinama niya ang kanyang asawang si Earlshane, at baby daughter, si Celest, para sa karagdagang motibasyon.

“It’s a big deal that we had a baby. I want to give my best for my wife and child,” sabi ni Paalam. “I know that the battle will not be easy. All boxers here are champions in their respective countries. But I am ready to give everything I can for the Filipinos.”

Samantala, si Bacyadan, ang fighting pride ng Kalinga, ay nahaharap sa matinding laban dahil ang 34-anyos na si Li ay papasok bilang Asian Games gold medalist bukod pa sa pagiging bronze medalist sa Rio de Janeiro Olympics noong 2016 at silver medalist sa ang 17th Asian Games sa Incheon noong 2014.

Ngunit si Bacyadan, isang dating vovinam fighter, ay tumanggi na matakot sa kanyang batikang kalaban, na nakatayo sa 5-foot-11 na may mas mahabang abot.

“The pressure is great but all I need to do is focus. I can’t let myself worry about unnecessary things,” sabi ni Bacyadan. “I won’t be able to promise the outcome of my matches but I can assure you I will give my all for the country.”