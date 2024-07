Kathryn Bernardo nililigawan ng mayor

Ang alkalde ng siyudad ng Lucena sa probinsya ng Quezon, si Mark Alcala, ay nanliligaw sa aktres na si Kathryn Bernardo ng Kapamilya network, ayon sa Pep.ph.

Ang mayor ay dating karelasyon ng Kapuso actress na si Ashley Ortega. Nang tumakbong alkalde si Alcala noong halalan ng Mayo 9, 2022, sinamahan pa ni Ortega sa paghahain niya ng kanyang kandidatura ilang buwan bago mag eleksyon.

Naghiwalay ang dalawa noong Marso 2023, ayon kay Ortega. Ayaw sabihin ng aktres ang dahilan ng hiwalayan.

Dati ring naiugnay ang 30-anyos na si Alcala kay Mika Reyes nang magkahiwalay ang sikat na volleyball player kay Jerome Ponce.

Si Bernardo naman ay nakipaghiwalay sa matagal niyang karelasyon na si Daniel Padilla noong Nobyembre.

Kasalukuyang gumagawa ng bagong pelikula si Bernardo sa Canada na ang katambal ay si Alden Richards ng Kapuso network.

Ang “Hello, Love Again” ay sequel ng blockbuster movie na “Hello, Love, Goodbye” na tinambalan ng dalawa. Pangalawang pinakamalaking kinitang pelikulang Pilipino ang HLG na tumabo sa takilya noong 2019.

Proyekto ng magkalabang TV network, ang Star Cinema at GMA Pictures, ang bagong pelikula nina Bernardo at Richards at si Cathy Garcia-Sampana ang magdidirek nito.

Ang “Hello, Love Again” ay ipalalabas sa Nobyembre.