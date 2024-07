Juliana Gomez nagtapos ng cum laude sa UP

Ang nag-iisang anak na babae nina Richard Gomez at Lucy Torres na si Juliana ay nagtapos ng cum laude sa kursong Public Administration sa Unibersidad ng Pilipinas sa Diliman, Quezon City.

Nag-post si Richard ng Instagram Reel mula sa graduation ceremony, at si Juliana ay makikita sa isang tradisyonal na terno ng pamantasan at medalya.

Sa caption ng video, naging sentimental ang aktor at kongresista ng Leyte sa paglalakbay ni Juliana.

“Talagang naaalala ko ang unang araw mo sa paaralan bilang isang bata. Hinatid kita sa school mo malapit sa bahay, naka-white shirt ka at naka-rubber shoes,” pag-alala niya. “Tingnan mo ngayon, lahat kayo ay nasa hustong gulang na at nagtapos ng kolehiyo sa Public Administration sa UP Diliman at isang Cum Laude.”

Binati ni Richard ang kanyang anak at sinabing proud sila sa kanya.

“Naluluha si nanay pag-akyat sa stage. Naluluha rin ang aking mga mata nang bumalik ako sa aking upuan habang bumabaon sa aking ulo ang mga bagay-bagay at napagtanto kung gaano kabilis ang paglipas ng oras, “sabi ni Richard.

Ito naman ang mensahe niya kay Juliana: “Go on and make things better and beautiful.”

Si Juliana ay isa ring matagumpay na atleta sa eskrima, kung saan palaging ipinapahayag ni Richard kung gaano siya ipinagmamalaki. Noong Marso, nanalo siya ng gintong medalya sa Universities Athletics Association of the Philippines.

Dati ring nanalo si Juliana sa mga fencing competition sa Thailand at Indonesia.