CATANTAN ANGAT SA WORLD RANKING

Nagbunga na ang pagsisikap ni Samantha Catantan nang umakyat siya sa International Fencing Federation (FIE) world ranking kasunod ng kanyang makasaysayang panalo sa women’s individual foil event ng Paris Olympics noong Linggo sa Grand Palais sa Paris.

Mula sa No. 266, gumawa ng malaking improvement si Catantan nang tumalon siya sa No. 87 sa FIE ranking matapos talunin si Mariana Pistoia ng Brazil, 15-13, sa Table of 64 bago itulak ang world No. 2 Arianna Errigo ng Italy sa limitasyon sa Talahanayan ng 32, 12-15.

Ang tagumpay ni Catantan ay lubos na ipinagdiwang sa kanyang bansa dahil ito ang tagumpay ng bansa sa Olympic sa eskrima mula noong si Walter Torres, na ngayon ay commissioner ng Philippine Sports Commission, ay nanalo sa isang laban sa men’s foil event ng Barcelona Olympics noong 1992.

Samantala, napanatili ng Philippine-born Ivorian Maxine Esteban ng Ivory Coast ang kanyang No. 27 ranking – ang pinakamataas sa local born fencer – sa kabila ng 7-15 na kabiguan sa home bet Pauline Ranvier sa Table of 32.

Si Esteban ay lilipad pabalik ng Maynila sa Agosto 7 kasama ang mga miyembro ng kanyang pamilya na nag-cheer para sa kanya sa kanyang Olympic debut.

Sinabi ng mentor ni Catantan na si Amat Canlas na ang pagpapabuti sa kanyang ranking ay isang patunay sa pagsusumikap at determinasyon ni Catantan sa pagiging isa sa pinakamahusay na babaeng foil fencer sa mundo.

“Overall, it was a good result. We lacked time because of the qualifiers but she made the most of her training in Venice and Metz,” sabi ni Canlas. “We really prepared for this. We studied the videos and we predicted that she would face either Poland and Brazil and we were right.”

Hindi naging madali ang paglalakbay ni Catantan sa Olympics.

Matapos magdusa ng anterior cruciate ligament tear sa 31st Southeast Asian Games sa Cambodia noong nakaraang taon, ang 22-anyos na si Catantan ay napalampas ng maraming international tourneys na nag-aalok ng mga ranking points para sa Summer Olympics.

Dahil dito, kinailangan niyang sumabak sa Asia-Oceania Zonal Olympic Qualifier sa United Arab Emirates noong Abril para mai-book ang kanyang Olympic ticket, kung saan kailangan niyang dumaan sa wildcard phase bago makapasok sa main draw.

Sinabi ni Canlas, na naging coach ni Catantan mula noong mga araw ng kanyang paglalaro sa University of the East, na ang kanyang ward ay kukuha ng isang karapat-dapat na pahinga pagkatapos ng kanyang unang kampanya sa Olympic, kung saan siya ay nagtamo ng medial collateral ligament (MCL) injury sa kanyang laban laban sa Brazilian.

Nakatutok na siya ngayon sa 6th Asian Indoor and Martial Arts Games (AIMAG) mula 21 hanggang 30 Nobyembre sa Thailand.