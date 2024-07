$500 milyong pondong pandepensa ibibigay ng Amerika

Magbibigay ang Estados Unidos ng $500 milyon na pondong militar sa Pilipinas.

Ipinahayag ito ng Kalihim ng Estado ng Amerika na si Antony Blinken kahapon.

Nasa Maynila si Blinken kasama ang Kalihim sa Depensa ng Estados Unidos na si Lloyd Austin bilang bahagi ng kanilang Asia-Pacific tour para palakasin ang alyansa ng Washington sa rehiyon na naglalayong kontrahin ang Tsina.

“Kami ngayon ay naglalaan ng karagdagang $500 milyon para sa militar ng Pilipinas upang palakasin ang pakikipagtulungan sa seguridad sa aming pinakamatandang kaalyado sa kasunduan sa rehiyong ito,” sinabi ni Blinken sa isang kumperensya.

Inilarawan ito ni Blinken bilang isang “once in a generation investment” para makatulong na gawing moderno ang sandatahang lakas ng Pilipinas at coast guard.

“We’re building on a lot of progress the Philippines has already made to be better position to defend their sovereignty. That is what this is about.”

Nauna nang nakipagpulong sina Blinken at Austin kay Pangulong Ferdinand Marcos, na nagkaroon ng malakas na paninindigan laban sa mga aksyon ng Tsina sa South China Sea, bago nagsagawa ng “2+2” na pag-uusap sa kanilang mga katapat sa Pilipinas na sina Enrique Manalo at Gilberto Teodoro.

Ang pinakahuling pagbisita sa mataas na antas ng EU ay kasunod ng serye ng tumitinding komprontasyon sa pagitan ng mga sasakyang pandagat ng Pilipinas at Tsina sa pinagtatalunang daluyan ng tubig na nagdulot ng pagkabahala na ang Washington ay maaaring makaladkad sa isang salungatan dahil sa kasunduan sa pagtatanggol sa isa’t isa sa Maynila.

Ang karagdagang pondo ay bahagi ng $2 bilyon na pondo para sa dayuhang militar na inaprubahan ng Washington noong Abril.

Sinimulan ng Pilipinas ang programang modernisasyon ng sandatahang lakas mahigit isang dekada na ang nakararaan sa ilalim ng dating pangulong Benigno Aquino III. Ang sandatahang lakas ng Pilipinas ay isa sa pinakamahina sa Asya.

Nagpatuloy ang programa sa ilalim ni Marcos, na nag-utos din sa militar na dagdagan ang kanilang pagtuon sa mga panlabas na banta.

Sinabi ni Teodoro na ang pondo ng United States ay gagamitin para tumulong sa pag-secure ng “kapanipaniwalang deterrent posture” ng Pilipinas, habang hinahangad nitong palakasin ang mga kakayahan nito sa cybersecurity bukod sa iba pang mga bagay.