PACQUIAO BUMABAGAL NA BA?

TOKYO, Japan -- May dalawang dahilan umano kung bakit nagmukhang dominanteng manlalaban ang kickboxing at MMA practitioner na si Rukiya Anpo nang makalaban niya ang tanging eight-division legend ng boxing na si Manny Pacquiao noong weekend sa Saitama.

Una, nakapasok si Anpo sa three-round exhibition match na may bigat na lampas sa bigat ng Filipino southpaw.

Pumayag silang lumaban sa 152 pounds ngunit sa oras na pareho nilang sinagot ang kampana sa harap ng napakaraming tao sa Saitama Super Arena, mas mabigat si Anpo kaysa kay Pacquiao.

“He’s just too big,” sabi ni Pacquiao sa DAILY TRIBUNE bago sumakay ng flight pabalik ng Manila.

Armado ng six-inch height advantage sa 5-feet-six na Pacquiao, si Anpo ay pumasok sa laban na may layuning magdulot ng sakit at parusa.

May mga ulat na light-heavyweight na si Anpo nang makaharap niya si Pacquiao, na itinuturing pa ngang isang maliit na welterweight.

Si Buboy Fernandez, ang matagal nang trainer at childhood chum ni Pacquiao, ay hindi maiwasang magpahayag ng pagdududa sa tatak ng kaguluhan ni Anpo.

“Was he on something?” tanong ni Fernandez, na nagpahayag ng isa pang dahilan kung bakit hindi maipakita ni Pacquiao ang kanyang mga vintage moves.

“The canvas was so thick and soft,” dagdag niya.

Dahil ang laban lang ni Pacquiao ay para sa boksing, lahat ng sampung iba pang laban ay ipinaglaban gamit ang mga panuntunan ng MMA.

Ang boxing canvas ay may maliit na padding, na nagbibigay-daan sa mga boksingero na gamitin ang footwork at paggalaw at maiwasan ang mga suntok nang madali.

Sa kaso ni Pacquiao laban kay Anpo, kinailangang gumamit ng makapal na pad upang protektahan ang mga manlalaban mula sa pagkakasakit sa panahon ng mga takedown.

Gayunpaman, binigyan ni Pacquiao ng kredito si Anpo para sa pagpunta sa malayo sa kanya.

“He boxed well and he’s got a future in boxing,” sabi ni Pacquiao.