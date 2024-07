Gymnastics chief: Gold para kay Yulo

CARLOS Yulo shifts his focus on earning a spot in next year’s Paris Olympics. TANG CHHIN SOTHY/AGENCE FRANCE-PRESSE

Julius Manicad Isang ginto – iyan ang matapang na hula na inilabas ni Gymnastics Association of the Philippines president Cynthia Carrion matapos makita ang kanyang pinahahalagahan na ward – si Carlos Yulo – na nagpasabog sa larangan sa gymnastics competition ng Paris Olympics. Sinabi ni Carrion na inaasahan niyang mananalo si Yulo sa ikalawang Olympic gold medal ng bansa kapag lumaban siya sa final ng kanyang pet event – ​​floor exercise – sa Lunes sa Bercy Arena sa Paris. Sa katunayan, si Yulo ay nagbigay ng isang sulyap sa kanyang kahusayan sa routine nang siya ay nagposte ng 14.766 puntos upang pumangalawa sa likod ng Filipino-British na si Jake Jarman (14.966 puntos) sa preliminaries noong weekend. Sinabi ni Carrion sa pagganap ni Yulo, walang duda na maaari niyang mapanalunan ang gintong medalya sa apparatus kung saan nakuha niya ang isang world title sa Stuttgart noong 2019. “At least one gold medal,” saad ni Carrion. Bukod sa floor exercise, umabante rin si Yulo sa finals ng vault at all-around. Sa vault, tumapos siya sa ika-anim na may 14.683 puntos habang nasa ika-siyam sa all-around na may 83.631 puntos, salamat sa solidong pagganap sa iba pang mga apparatus tulad ng pommel horse (13.066 points), rings (13.000 points), parallel bars (14.533 points) at horizontal bar (13.466 puntos). Sinabi ni Carrion na ang pagwawagi ng isa pang medalya sa vault ay magagawa rin, lalo na’t si Yulo ay isa ring gold medalist sa apparatus na ito sa world championship noong 2021.