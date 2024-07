PACQUIAO HANDA SA LABAN

TOKYO, Japan -- Si Manny Pacquiao ay nasa daan para sa isang shot sa isa sa mga world welterweight title sa Oktubre o Nobyembre sa Estados Unidos.

Mukhang tapos na ang deal na iyon batay sa mga pahayag ni Pacquiao dito kung saan makakalaban niya ang Japanese kickboxing ace na si Rukiya Anpo Linggo ng gabi sa kalapit na Saitama.

Ngunit lahat ng iyon ay maaaring magbago sa kapus-palad na pangyayari na si Anpo, na may taas na anim na talampakan at tumataas kay Pacquiao ng anim na pulgada, ay nakakuha ng masuwerteng knockout shot sa kanilang nakatakdang six-round exhibition match sa Saitama Super Arena.

Ang isang jampacked crowd na 40,000 ay inaasahang magpapakita at si Pacquiao ay nanumpa na ang kanyang pangunahing priyoridad ay upang bigyan ang mga tagahanga ng isang mahusay na palabas.

Siyempre, medyo iba ang interpretasyon ni Pacquiao sa pagpapasaya sa mga tagahanga.

Sa pagkakaroon ng isang solidong palabas, nangangahulugan lamang ito na si Pacquiao ay lalabas na mananalo.

Dahil kung hindi niya gagawin, ang nakakatamis na laban na iyon ay uusok sa usok.

Gayunpaman, nananatiling buo si Pacquiao na gagawin niya ang trabaho kahit na akyatin ni Anpo ang ring.

“No problem with me even if he goes up the ring like a heavyweight,” sabi ni Pacquiao.

Sa kanyang mga mata sa isang shot sa world title sa huling bahagi ng taon, si Pacquiao ay gumawa ng karagdagang milya sa pagbuo para sa Anpo.

Halos eksklusibo siyang nagsanay sa General Santos City at ang kanyang regimen ay kahawig ng isang training camp para sa isang malaking laban, bagay na hindi nangyari nang makipaglaban siya sa Korean DK Yoo sa kanyang unang exhibition event sa Korea noong 2022.

Dumating dito si Pacquiao noong Martes ng gabi kasama ang kanyang pamilya, mga kaibigan at miyembro ng kanyang training team at hindi niya naiwasang ipahayag ang kanyang pasasalamat sa mainit na pagtanggap sa kanilang lahat.