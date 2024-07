NorthPort mataas ang kumpiyansa kay Nelle

Naglalaro sa isang roster na nakasalansan ng mga kabataang mahuhusay na manlalaro at makulay na mga beterano, ang draftee ng NorthPort na si Evan Nelle ay walang problema sa pag-bid ng kanyang oras para makapagpahinga sa Philippine Basketball Association (PBA).

Inaasahang gaganap ng pangalawang papel sa likod ng bagong nakuhang batikang point guard na si Jio Jalalon, ang produkto ng De La Salle University ay hindi alintana ang anumang bahaging gagampanan niya para sa backcourt ni head coach Bonnie Tan.

“I can’t say I’m super confident, but I know what I work for. I’m confident with my hard work. I think I can help my teammates in any way,” sabi ni Nelle.

Ang guwardiya, na nanguna sa Green Archers sa trono ng University Athletic Association of the Philippines noong nakaraang taon sa kanyang huling season, ay tinatakan kamakailan ang kanyang kontrata bilang Batang Pier kasunod ng kanyang second-round pick (14th overall) sa PBA Season 49 Rookie Draft .

Ang 26-anyos na playmaker ay pumirma ng dalawang taong kontrata noong Biyernes.

Nakakagulat na nahulog si Nelle sa second-round selection kasunod ng pagpili ng Batang Pier kay Dave Ildefonso bilang fifth overall pick.

“Honestly, I don’t mind it if it’s the first round, second round or third round as long as there’s one team who trusts me that’s the only thing I look at,” saad ni Nelle. “I think NorthPort -- they got me because they might need me.”

Kilala sa kanyang court vision, playmaking skills at clutch play, si Nelle ay magdadala ng dagdag na lakas at offensive na suntok sa NorthPort kapag sinimulan nito ang kampanya sa Governors’ Cup sa susunod na buwan.

Mga katangiang nagkumbinsi kay Tan na agawin si Nelle, na nakalaban niya noon sa National Collegiate Athletic Association (NCAA) habang nagtuturo sa Letran.

“Very ironic because in my last game in the NCAA he made me cry and he made me cry again because he drafted me,” sabi ni Nelle. “It’s a big honor. Thank you for your trust, coach Bonnie and the coaching staff. I hope I could repay them.”

Kinuha rin ng NorthPort sina Agem Miranda (No. 29), John Uduba (No.39), Germy Mahinay (No. 46) and Robbi Darang (No. 48) sa draft.

Sa pag-asang makabangon matapos mapalampas ang playoffs sa parehong kumperensya noong nakaraang taon, pinirmahan ng Batang Pier ang American journeyman na si Taylor Johns, na huling nakakita ng aksyon sa 2024 Indonesia Basketball League, bilang reinforcement at gumawa ng ilang makabuluhang roster shakeup.

Sina Jalalon at Abu Tratter ay sumama sa Batang Pier kapalit ni Zav Lucero. Ipinadala rin ng club si Ben Adamos sa Barangay Ginebra para kay Sidney Onwubere bago ipinadala si Brent Paraiso sa Terrafirma para sa hinaharap na second-round pick.

Ang NorthPort ay kasama sa Group B ng season-opening conference kasama ang defending champion TNT, Meralco, Magnolia, Converge, at Terrafirma.