Mga kalye naging ilog sa pananalasa ng Bagyong ‘Carina’

Binasa ng walang tigil na ulan ang hilagang Pilipinas kahapon na nagdulot ng mga baha sa Maynila at nakamamatay na pagguho ng lupa habang pinatindi ng Bagyong “Carina” ang habagat.

Nagtalaga ng mga tagasaklolo sa kabisera upang tumulong sa paglikas ng mga tao mula sa mabababang tahanan matapos lumubog ang mga kalye sa baha, damay ang mga nakaparadang sasakyan.

Hawak ng mga tao ang manipis na payong habang tumatawid sila sa malalim na tubig na lalim ng hita o gumagamit ng maliliit na bangka at shopping trolley para gumalaw.

“Malaki ang kaguluhang naidulot nito. Umabot sa ikalawang palapag ng aming bahay ang tubig,” sabi ng residenteng si Nora Clet sa Agence France-Presse.

Sinabi ng empleyado ng restaurant na si Rex Morano na hindi siya makapagtrabaho dahil sa “napakataas” ng tubig-baha.

Idineklara ang state of calamity para sa Maynila, na nagpapahintulot gamitin ang pondo para sa mga relief efforts, matapos ang babala ng PAGASA sa “seryosong pagbaha” sa ilang lugar.

Isinara ang mga opisina ng gobyerno at sinuspinde ang mga klase, mahigit 100 domestic at international flight ang kinansela, at libu-libong customer ang nawalan ng kuryente dahil sa lagay ng panahon.

Nag-aalok ang ilang shopping mall at simbahan ng pansamantalang tirahan sa mga taong apektado.

“Maraming lugar ang binaha kaya mayroon tayong mga rescuer na naka-deploy sa buong lungsod. Napakaraming tao ang humihingi ng tulong,” sabi ni Peachy de Leon, isang opisyal ng kalamidad sa suburban Manila, sa AFP.

“Sinabi sa amin kagabi hindi kami tatahakin ng ulan, tapos biglang bumuhos ang ulan kaya medyo nabigla kami. May ongoing na search and rescue ngayon.”

Ang Bagyong Carina, na tumawid sa Pilipinas habang patungo sa Taiwan, ay nagpatindi sa mga pag-ulan ng habagat na karaniwan sa panahong ito ng taon, ayon sa PAGASA.

“Kadalasan ang peak ng tag-ulan ay Hulyo at Agosto at nagkataon na may bagyo sa silangang tubig ng Pilipinas na nagpapataas ng habagat,” sabi ng senior weather specialist na si Glaiza Escullar sa AFP.

Mahigit sa 200 millimetrong ulan ang bumagsak sa kabisera sa loob ng 24 na oras hanggang Miyerkules ng umaga, sabi ni Escullar, na “hindi pangkaraniwan.”

Inaasahan ang mas malakas na ulan sa Huwebes.

Namatay ang isang buntis at tatlong bata sa pagguho ng lupa sa lalawigan ng Batangas, timog ng Maynila, at isang babae at kanyang limang taong gulang na anak sa lalawigan ng Pampanga, hilaga ng kabisera, sinabi ng mga opisyal ng pulisya at kalamidad noong Miyerkules.

Tatlong pangunahing kalsada ang naharang ng pagguho ng lupa sa bulubunduking lalawigan ng Benguet.

Dahil dito, umabot sa 14 ang bilang ng mga nasawi mula sa malakas na pag-ulan sa mga bahagi ng bansa nitong nakaraang dalawang linggo, habang libu-libo ang nakasilong sa mga evacuation center.

Iniutos ni Pangulong Ferdinand Marcos kahapon ang mga opisyal ng pagtugon sa kalamidad na tiyaking mayroon silang sapat na stockpile ng pagkain para sa mga lugar na pinakamahirap na tinamaan dahil “ang kanilang sitwasyon ay kritikal.”

Ang mga hard-scrabble na kapitbahayan malapit sa Manila Bay ay lubhang naapektuhan, kung saan karamihan sa mga lansangan ay nasa ilalim ng tubig at higit sa 2,000 katao ang napilitang lumikas.