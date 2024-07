Ivana Alawi ipinagtanggol ni Smugglaz 

***

Iniyak na lang ni Nadine Samonte ang sama ng loob matapos ang kanyang nakalulungkot na karanasan sa katatapos GMA Gala 2024.

Naturingang Sparkle talent si Nadine, pero nabiktima pa siya ng pambabastos. Kahit na kasi invited siya sa event ay wala ang name niya sa guest list.

Imagine, gumastos pa si Nadine sa kanyang gown at glam team. And to think, homegrown artist siya ng GMA dahil nagsimula siya sa first batch ng StarStruck.

“May nag-message rin kasi sa handler ko na bigla daw nawala ang name ko sa list. So, nagtaka ako, bakit nawala? Nakaka-sad po talaga. Yung table ko, dulo talaga siya na daanan na ng mga lumalabas,” say niya sa isang interview na lumabas sa isang Facebook page.

Dahil dito, hindi na tinapos ni Nadine ang event.

“Noong dumating ako sa hotel room, sa comfort room, hindi ko na talaga napigilan, dun ako umiyak. Narinig ng husband ko and dun ko na naikuwento sa kanya ang totoong nangyari. Galit talaga siya, gusto niyang bumaba. Sabi ko, ‘Okay na yon.’ Sabi niya lang sa akin, ‘Hindi kita pinayagang bumalik sa pag-aartista para ganyanin lang,” kuwento niya.

According to her, nag-sorry na ang production staff member ng GMA Gala. Sa kabila nito, walang sama ng loob si Nadine sa GMA Network.

“Hindi po masama ang loob ko sa GMA, and I’m still thankful kasi nabigyan ako ng magandang show and opportunity na maipakita ko yung skills ko sa acting. Masama ang loob ko sa production ng Gala Night kasi may nangyari na before, tapos ngayon, meron na naman,” say niya.

May isang fan na naimbiyerna sa GMA.

“Treat your artists right. Kahit na di yan prime niyo. Bat kayo mag-i-invite pero wala pala sa listahan. Wag niyo unahin mga influencers na ini-invite niyo. So disappointing Sparkle GMA Artist Center. #GMAGala2024 CHEAP!” say ng fan.