Manila Flood Advisory, 24 July, 2024

As of 7:00 AM, July 24, 2024, the Metro Manila Crisis Monitoring and Management Center has released the following flood advisory for various police station areas in Manila City:

PS1

N. Zamora cor Herbosa St.: Flooded, passable.

PS2

J. Nolasco St. corner Morga: Flooded, passable.

PS3

Rizal Ave Bambang to Recto: Flooded, passable.

Fugoso St. cor Q. Blvd: Flooded, passable.

PS4

España Blvd. to Lacson Ave: Flooded, not passable for light vehicles.

Dapitan Lacson: Flooded, passable.

Along España from Vicente Cruz to M. Dela Fuente: Flooded, not passable.

RM Blvd. cor Pureza: Flooded, not passable for motorcycles.

Maceda Retiro: Slightly flooded, passable.

PS5

Southbound of Roxas Blvd (in front of Rizal monument) to Kalaw Ave.: Flooded, gutter deep, passable.

Kalaw Ave. cor Taft (east and west bound): Flooded, not passable.

Mabini (from Faura) to U.N. Ave: Flooded, gutter deep, passable.

U.N. Ave. cor M. Orosa: Flooded, gutter deep, passable.

M. Orosa to Kalaw Ave.: Flooded, gutter deep, passable.

U.N. Ave. cor Taft Ave.: Flooded, not passable for light vehicles.

Along Taft Ave. (from Ayala to P. Gil, north and south bound): Flooded, not passable for light vehicles.

Gen Luna cor U.N. Ave.: Flooded, not passable for light vehicles.

Paz cor P. Gil: Flooded, passable.

Faura cor Agoncillo to Taft Ave.: Flooded, not passable.

PS6

P. Gil - Osmeña: Flooded, passable.

Vito Cruz cor Osmeña: Flooded, passable.

Osmeña, Quirino Ave: Flooded, not passable for light vehicles.

A. Francisco: Flooded, not passable for light vehicles.

PS7

Abad Santos cor Tecson Vargas: Flooded, passable.

Abad Santos Tayuman: Slightly flooded, passable.

PS8

RM Blvd: Flooded, passable.

PS9

Mabini St. fronting Malate Police Station PS-9: Flooded, not passable.

Quirino Ave: Flooded, passable only for heavy vehicles.

P. Ocampo St.: Flooded, passable only for heavy vehicles.

Taft/Quirino Ave.: Flooded, not passable.

Taft/P. Ocampo: Flooded, not passable.

L. Guinto: Flooded, passable only for heavy vehicles.

Arellano Ave.: Flooded, passable only for heavy vehicles.

Roxas Blvd Service Road: Flooded, passable only for heavy vehicles.

PS10

P. Quirino Ave. Southbound: Flooded, passable.

PS11

CM Recto Ave. corner Rizal Ave.: Flooded, passable.

CM Recto Ave. corner F. Torres St.: Flooded, passable.

Masangkay St. corner Salazar St.: Flooded, passable.

Mel Lopez Blvd. corner Delpan St.: Flooded, knee-deep, not passable for light vehicles.

PS12

Delpan Station: Flooded, passable for all vehicles.

Isla Bungad: Flooded, passable for all vehicles.

Isla Bungad to Purok 1: Flooded, passable for all vehicles.

Yamamura R10 southbound: Flooded, passable for all vehicles.

Gate 4-8: Flooded, passable for all vehicles.

Mel Lopez Blvd. southbound going MICT road: Flooded, passable for all vehicles.

PS13

Port Area AOR Brgy. 650, Port Area Manila: Flooded, passable.

BLK 1 Aplaya: Flooded, gutter deep, not passable for motorcycles.

PS14

Carlos Palanca Corner Quezon Blvd: Flooded, passable.

Loyola Moret: Flooded, not passable for any vehicles.

Mendiola - Bustillos: Flooded, passable.