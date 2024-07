9:35 AM Metro Manila Flood Advisory, 24 July, 2024

As of 9:35 AM today, July 24, 2024, the Metro Manila Crisis Monitoring and Management Center - Flood Control Information Center reported flooding in the following areas across the National Capital Region:

MANILA CITY:

Bonifacio Drive, 25th Street NB and SB: Gutter deep (8 inches)

Dimasalang cor. Becerra St., Sta. Cruz: Gutter deep (8 inches)

España-Lacson Ave. Intersection: Knee deep (19 inches)

Roxas Ave. - Kalaw: Gutter deep (8 inches)

Vito Cruz to Taft Ave.: Knee deep (19 inches)

España-R. Magsaysay: Below gutter deep (7 inches)

España-Antipolo St.: Half tire (24 inches)

España-P. Margal/Blumentritt: Half knee deep (9-10 inches)

España-M. Dela Fuente: Half tire (13-14 inches)

MARIKINA CITY:

Marcos Highway (SM Marikina): Gutter deep (8 inches)

QUEZON CITY:

G. Araneta, Ma. Clara SB: Chest above (45 inches)

E. Rod Araneta: Chest above (45 inches)

Balintawak NB: Tires above (26 inches)

Q. Ave Biak Na Bato E/W: Above half knee (12 inches)

Edsa Q. Ave: Half tire (13 inches)

Edsa Quezon Tunnel: Waist deep (37 inches)

Edsa Oliveros NB: Waist deep (37 inches)

Victoria TM St. NB: Gutter deep (8 inches)

PASAY CITY:

Andrew Tramo: Gutter deep (8 inches)

Roxas Blvd., Edsa NB Service Rd.: Gutter deep (8 inches)

Airport Rd. - Domestic Rd.: Half tire (13 inches)

Edsa Taft NB/SB: Knee deep (19 inches)

Edsa Roxas Blvd., Heritage: Gutter deep (8 inches)

TAGUIG CITY:

C5 Palar: Above knee deep

VALENZUELA: