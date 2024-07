SHARON CUNETA TODO ANG PAGKALIGWAK

Pinag-uusapang totoo ang mga major winner sa pag-arte sa Star Awards for Movies.

Nakatuon ang chika sa pagkaka-hirang sa tatlong huling movie queens Superstar Nora Aunor, Star For All Season Vilma Santos at Diamond S t a r Maricel Soriano bilang mga pinakamahuhusay na aktres.

Ang Pambansang Alagad ng Sining Para sa Pelikula at Broadcast Arts, si Aunor ay wagi para sa “Pieta.” Ang kauna-unahang movie queen na naging grand slam best actress, si Vilma, tagumpay dahil sa “When I Met You In Tokyo.” At ang maningning at walang kupas na si Soriano, panalo para sa “In His Mother’s Eyes.”

Sa sampung nominado para sa pangunahing aktres, ang Megastar, si Sharon Cuneta na isa rin sa tinuturing na huling movie queen, ligwak, luhaan at hindi kasama sa makasaysayang pagtatabla sa husay at galing bilang aktres.