KOBE PARAS NAG-DENY NA SYOTA NA SI KYLINE ALCANTARA

Sa social media, puring-puri ng netizens si Barbie. “Mabait tlga si barbie. Swerte ni Jak Roberto at maayos pagpapalaki sa gf nya.”

‘my Idol... Barbie Forteza is really beautiful person. inside and out...,God bless at all time.”

“kung anung ganda ni Barbie ganun ang kalooban niya ang ganda niya inside and out.”

‘Partida na ka gown pa yan tapos naka heels din di talaga Siya nagdadalawang isip tumakbo para tulongan si herlene di tulad Ng nasa baba pinagtawanan lang at ang iba nakatingin lang di mnlang tumayo para tulongan Yung tao haysssssttttt.”

***

Marami ang tila naloka nang sabihin ni Kobe Paras sa inyerview niya sa GMA Gala na friend niya lang ang Kapuso starlet na si Kyline Alcantara.

“We are great friends. Bakit girlfriend agad? Nagtanong na ba ako?” say ni Kobe.

“We are just great friends right now, really close friends,” dagdag pa niya.

Nagkaroon ng idea ang mga netizen na magdyowa sila nang mapansin ng mga fan na tila magkapareho sila ng post sa kani-kanilang Instagram account.

Then, nakita silang magka-holding hands habang naglalakad sa isang parking area sa Bonifacio Global City.

Last time na nakita silang magkasama sa isang tattoo shop na sinasabing pag-aari ni Kobe.

Sa isang Facebook account ay nasulat ang reaction ng mga netizens about Kobe and Kyline.

“Friends as of the moment para nga naman di iniintriga.”

“Ang sweet pala ni Kobe sa mga friends niya holding hands in the parking lot, kiss sa ulo and very touchy. Sinong niloloko niyo… Hahahha.”

“Malamang nag-usap yang 2. Alam mo naman sa showbiz pag umamin na iintrigahin naman para maghiwalay. What you see is what you get lang naman yan. Pero ang gwapo at hot ni kobe paras! Pinakagwapo sa lahat sa gala.”