Christine Bermas bukod tanging babaing pinagpala sa lahat

“Kaskasero” ang bagong sexy movie offering ni Christine Bermas para sa Vivamax at sigurado na marami na namang mga barakong totoo ang magngangalit ang mga ugat at magtitigasan ang mga kalamnan dahil sa kanyaang alindog. At siempre pa, ang mga babaing nagnanasa at nagmagmahal sa kapwa nila mga babae, lalagnatin at may kung anong bubulwak sa kanilang kaibuturan pag pinanood nila ang nakakarahuyong ganda ni Bermas sa pelikula na sa totoo lang, isa sa talagang may talento sa pag-arte sa roster ng Vivamax beauties.

Bukod tanging babaing pinagpala sa lahat ang taguri ngayon kay Christine. Bakit kaniyo? Kasi nga, maliban sa palagiang may pelikula ito sa Vivamax na talaga namang siksik, liglig at umaapawa ang kita sa streaming dahil sangrekwa ang mga manonood, love is lovelier ang estado ng kangyang relasyon kay Nico Locco. Yes oh yes! Hindi pala tuldok at mas lalong hindi tandang pandamdam ang pwedeng ilagay sa paghihiwalay ng kanilang de kolor at puti.

Matapos ang bayad na bayad nilang pagtuntong sa ‘EXpecially For You’ segment sa “It’s Showtime” kung saan ibinuyanyang nila ang kanilang hiwalayan at may dramarama pa ngang anggulo na pagtataksil na diumano eh si Nicco ang salarin, magkabalikan nga sina Christine at Locco nitong Hunyo.

Bukelyang totoo ang balikan kasi nga si Nico, na hindi naman kasama sa pelikula ay isa sa mga bisita sa pulong balitaan para sa pelikula. Jowable na jowable ang dramarama ni Nicholas na escort ni Bermas sa payanig para sa “Kaskaserp.”

Ay! Pag-ibig nga naman, huh!

Ang haba-haba ng buhok ni Christine at ang taglay na pambihira nito, haling na haling talaga si Nico na walang pakialam na nagpakita sa entertainment press.

Sigurado na pahiyang-pahiya ang mga basher ni Nico na lumait sa kanya matapos nitong magpahayag ng saloobin sa kagaspangan ni Vice Ganda bilang host na kanyang naranasan nung sila nga ni Bermas ay nagpagamit sa ‘EXpecially For You.”

First romance at kasintahan ni Bermas si Nicholas at ngayong reunited and it feels so good silang dalawa, para kay Locco, si Bermas na talaga ang babaing nakaukit sa kanyang puso.

Oh, di ba naman. Bathalumang tunay ang nag-iisang si Christine Bermas! Panalo na sa karera, palong-palo pa sa romansa. Girl, ikaw na nga talaga ang babaing bukod tanging pinagpala sa lahat!

** *

Wala si Jennyln Mercado sa GMA Gala. Pero ang kabiyak nitong si Dennis Trillo ay dumalo. Ayon sa aking unimpeachable source, dapat kasama ni Ginoong Abelardo Dennis Florencio Ho ang kanyang misis na si Jennylyn Anne Mercado-Ho pero no show ito. Dahil kaya sa on-going pa ang negosasyon sa bago niyang kontrata sa Kamuning station kaya mas pinili nitong huwag maki-party?

Best couple picks ko sa Gala na kay yayaman at eleganteng tignan sina Marian Rivera-Dantes at Jose Sixto Dantes III, Megan Lynne Young-Daez at Mikael Daez at magkasintahan pa lang na sina Julie Anne San Jose at Raymond Oliver Ilustre.

Ang best dressed, Love Marie Ongpauco-Escudero, Barbara Forteza at Shaira Lenn Roberto.

Ang worst dressed, ang pinaglaruan at ginawang manyika ng mga beki, si Myrtle Sarrosa, Yassi Pressman na mamahaling duster ang saplot na para lang bibili ng gatas na malapot, pan de sal at mantikilya sa talipapa at ang seen it already at nakakatandang white dress ni Bea Alonzo.

Yun lang.