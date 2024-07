Singapore, Saudi kailangan ng health workers

Mga Pilipino umano ang prayoridad para sa mga hinahanap na health at skilled workers sa Singapore at Saudi Arabia kung saan kailangan rin umano sa Singapore ng mga skilled worker gaya ng ICT professionals, precision engineering, medical at healthcare workers, kasama ang mga nursing aid.

Inihayag ito ng ambassador ng Singapore na si Constance See, kasabay ng pagdiriwang ng Philippine-Singapore Friendship Week.

Mga Pinoy umano ang prayoridad nila pagdating sa pagkuha ng mga nurse.

Sa ngayon, tinatayang nasa 200,000 na mga Pilipino at naninirahan at nagtatrabaho sa Singapore.

Samantala, inihayag din ni Department of Migrant Workers Secretary Hans Cacdac na kailangan din nga Saudi Arabia ng mga karagdagang mga skilled at health care workers.

Kagagaling lang ni Cacdac sa KSA, at sinabi nito na magkakaroon ng pagrepaso sa bilateral agreement ng dalawang bansa, bago ang nakatakdang pag-renew ng kasunduan upang lalo pang matiyak ang kapakanan at proteksyon ng mga OFW doon.