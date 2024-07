Show ni Willie Revillame sunud-sunod ang kapalpakan

Pinag-uusapan ngayon sa social media ang tila sunud-sunod na kapalpakan ng bagong show ni Willie Revillame na Wil To Win.

Simula kasi nang i-launch ito noong Sunday ay walang humpay si Willie dahil sa kapalpakan ng kanyang mga staff.

Just recently, tumalak si Willie dahil sa kapalpakan ng kanyang floor director. Dumaan kasi ito at nahagip ng camera while the show is going on.

Siyempre pa, hindi iyon pinalagpas ni Willie. Pinagsabihan niya ito live on air.

“Russel, dumaan ka sa camera. Dumaan ka sa camera,” say ni Willie.

“Makinig muna kayo. Naiintindihan nyo ba ako kung bakit ako nagalit? Iyan po ang problema kapag hindi alam ang ginagawa sa show. Ako lahat ang nananagot, di ba?”

“Tapos sasabihin ninyo, mayabang na naman yan. Bina-bash nyo ko. Kasi, pinapaganda ko ang programa. Para malaman nyo, para maintindihan nyo, nire-rehearse namin ito, ha. Pag ni-rehearse, nagkakamali pa kami. Bakit? Tapos sasabihin ninyo, papagalitan na naman yan, bina-bash nyo ako. Nakita nyo yung floor director namin dumaan sa camera. Floor director yan, may headphone yan. Gusto ko lang maliwanag kasi ako nagiging kawawa, mayabang at arogante sa show na ito.,” dagdag pa niya.

“Maawa kayo sa akin. Lahat ako nag-iisip para sa inyo, hindi ba?” say pa ni Willie.

May isang Facebook page, ang Pelikula at Lipunan, ang nagbahagi ng kanyang opinion patungkol kay Willie at sa show niya.

“INIS OR AWA?

Nakaka awang.. nakaka inis, NA AWA AKO SA KANYA KASI yang ganyang attitude nya for sure katakot takot na batikos ang aabutin nya NAKAKA INIS, sa tagal nya sa industriya yang mga napaka liit na bagay pedeng pede nya daanin sa comedy.. tsk tsk..ANG BASA KO NA LANG KAY WILLIE... sobrang pressure na sya talaga... stress na stress na ang mama, take a break Wil, nag uumpisa ka pa lang ulit, MAHALIN MO UNG MALILIIT NA TAUHAN MO DYAN SA PROGRAMA MO, sila ang kasama .mo sa bangka mo... Wag mo silang PAGALITAN IN FRONT OF SO MANY VIEWERS... - RESPETO SA KAPWA... di porket ikaw nag papasahod sa kanila hawak mo na sila sa leeg... de kadenang PARANG ASO.”

Yan ang makabuluhan niyang post.