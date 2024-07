Magandang pagkakaisa

Sa gitna ng mga ulat tungkol sa mga problema ng Pilipinas sa presyo ng bigas, ang kamakailang alyansa sa pagitan ng Department of Trade and Industry (DTI) at Department of Agriculture (DA) ay isang malugod na pag-unlad.

Ang pakikipagtulungang ito na naglalayong pahusayin ang mga pagsisikap ng pamahalaan ay may potensyal na maging isang game-changer sa pagtiyak ng access ng mga Pilipino sa mahahalagang sangkap. Gayunpaman, ang tagumpay ng inisyatiba na ito ay nakasalalay sa epektibong pagpapatupad nito at isang malinaw na pananaw para sa hinaharap.

Walang alinlangan, ang bigas ang pundasyon ng diyeta ng mga Pilipino, at anumang makabuluhang pagtaas sa halaga nito ay maaaring magkaroon ng mapangwasak na epekto sa mga badyet ng sambahayan, partikular na para sa mga pamilyang may mababang kita.

Sa pagtutulungan ng DTI at DA, ito ay nangangahulugan ng isang kailangang-kailangan na pagbabago tungo sa isang mas collaborative na diskarte.

Dati, ang mga departamentong ito ay maaaring nagpatakbo ng mga silo, na ang DTI ay nakatuon sa kalakalan at proteksyon ng consumer, at ang DA sa produksyon at suporta sa agrikultura. Ang pagsasanib na ito ay nagtataguyod ng mas mahusay na komunikasyon at isang mas holistic na diskarte sa krisis sa bigas.

Isa sa mga pangunahing istratehiya ay ang pagsubaybay sa mga presyo ng bigas sa buong bansa, na isang mahalagang hakbang sa pagtukoy sa mga lugar kung saan tumataas ang presyo at pag-unawa sa pinagbabatayan na mga salik.

Maaaring gamitin ng pinagsamang pwersa ng DTI at DA ang kanilang mga mapagkukunan para sa mas komprehensibong pagsubaybay at pagsusuri ng presyo at pagkatapos ay magagamit ang data upang bumalangkas ng mga target na interbensyon, tulad ng pagtukoy at pagtugon sa mga artipisyal na pagtaas ng presyo at pagtiyak ng mahusay na mga channel sa pamamahagi.

Ang kamakailang pagbawas sa rice import tariff ay isa pang positibong hakbang. Sa pamamagitan ng paggawa ng imported na bigas na mas abot-kaya, layunin ng gobyerno na pataasin ang suplay at pababain ang domestic prices. Maaaring maging epektibo ang diskarteng ito sa maikling panahon, ngunit mahalagang isaalang-alang ang pangmatagalang implikasyon nito.

Ang pagsasanib ng DTI-DA ay isang hakbang sa tamang direksyon tungo sa pagtiyak ng matatag na presyo ng bigas sa Pilipinas. Ang inisyatiba na ito, kasama ang pagtutok sa parehong panandaliang solusyon at pangmatagalang pamumuhunan sa domestic rice production, ay may potensyal na lumikha ng mas secure at sustainable rice sector.