BINI Sheena lait ang inabot

Katakot-takot na lait ang inabot ng BINI member na si Sheena Catacutan matapos niyang tawaging mother si Sarah Geronimo.

Sa isang post ay “My mother” ang caption ni Sheena sa photo ni Sarah.

With that, naimbiyerna ang fans ni Sarah. Lait to death sila sa dalaga.

“Bat nman tinawag mong mother c sarah sana sister nlang kc mas mukhang matanda ka pa sa kanya.”

“OA po kasi talaga masyado ang BINI na akala nila super sikat sila.”

“Mas matanda siya tingnan kaysa kay Sarah, dapat siya ang tawaging mother.”

“FEELINGERA!!”

“Maganda naman si sarah kaysa sa kanya halos bata pa mukha ni sarh sa mukha nya.”

Madaming ganyan dito sa Canada tawag ate, kuya tita, tito kahit di mo kaano ano hahahha. PINOY nga nemen pero pag tingin mo sa tumatawag kaloka mas matanda pa mukha, its not the age, its the face.”

Pero mayroon namang nagtanggol kay Sheena na fan who said, “Dios ko naman lahat pinapatulan ng Netizen, baka naman kasi Fan Girl sya ni Sarah G at nakikita nyang may pagkahawig sya sa Pop Star Royalty. Wag na sana ma Issue, Spread Love na lang sana and appreciate it kasi humahanga sila kay Sarah G at pinapakita nila ang kanila pag respeto na alam nilang hinding hindi nila mapapantayan.”