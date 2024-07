Astrolabio pasok sa timbang

Ang Filipino mandatory challenger na si Vincent Astrolabio ay nangangailangan lamang ng isang pagtatangka para makuha ang bantamweight limit na 118 lbs sa opisyal na pagtimbang ng kanyang shot sa korona ng World Boxing Council noong Sabado sa Ryogoku Kokugikan Sumo Arena sa Tokyo.

Si Junto Nakatani, ang defending champion, ay kinailangang gumawa ng isang muling pag-ulit bago ma-clear.

Nonoy Neri, ang punong handler at lead trainer ng Astrolabio, ay nagsabi sa DAILY TRIBUNE na “ang Japanese fighter ay kailangang bumalik sa timbangan.”

“He looked drained to me and he had to do a second weigh-in before finally making the weight,” sabi ni Neri.

Ang defending champion na si Nakatani ay umabot sa 117.2 lbs.

Si Astrolabio, sa kanyang ikalawang bid na manalo ng world title matapos matalo noong nakaraang taon sa United States, ay pumasok sa 117.3.

Sa kabila ng kanyang kawalan ng kakayahan na tumaba sa kanyang unang pagsubok, nanunumpa si Nakatani na siya ay “nasa mabuting kalagayan at inaasahan ang aking pinakamahusay na pagganap.”

Iginiit ni Astrolabio, gayunpaman, na tila siya ang taong nasa mas magandang kalagayan.

“I have done 180 sparring rounds. I am ready and I came here to win the belt,” sabi ni Astrolabio.

Inulit ni Neri ang mga obserbasyon ng kanyang manlalaban, na nagsabing ang paglalakbay sa Tokyo ay hindi para sa pamamasyal at turismo.

“We didn’t go here to lose. We are coming to win.”

Si Thomas Taylor ng United States ang magiging referee habang ang tatlong judges ay sina Chris Migliore at Michael Tate ng US at Jose Manzur ng Mexico.

Si Nakatani, walang talo sa 27 laban na may 20 knockouts, ay itinuturing na pinakamahusay na boksingero ng Japan kasunod ng pound-for-pound superstar na si Naoya Inoue.

Si Astrolabio ay magbi-bid na maging susunod na world champion ng Pilipinas at makasama si Melvin Jerusalem--ang WBC minimumweight ruler--bilang ang tanging ibang world titleholder ng bansa.

Nakatani ay hindi estranghero sa mga kalaban na Pilipino na pinatumba ang anim na naglakas-loob na talunin siya.

Sa gabi ng laban, pakiramdam ni Astrolabio ay hindi siya magiging No. 7.