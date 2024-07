NLEX may bagong import

Nakatakda nang kunin ng NLEX ang serbisyo ni dating Memphis Grizzlies player na si Myke Henry bilang reinforcement para sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 49 Governors’ Cup.

Inihayag ng Road Warriors ang pagpirma sa beteranong internationalist noong Huwebes.

Si Henry, na hindi na-draft sa 2016 National Basketball Association (NBA) Draft, ay naglaro para sa Grizzlies noong 2018.

Ang 31-anyos, 6-foot-6 cager ay nagdadala ng maraming internasyonal at propesyonal na karanasan sa NLEX, na mukhang malalampasan ang quarterfinals finish nito sa tournament noong nakaraang taon.

Ipinahayag ni Road Warriors head coach Jong Uichico ang kanyang sigasig sa pagdaragdag ni Henry sa koponan.

“Myke is a well-pedigreed player who we expect will help out the team. He is an all-around player with excellent credentials,” sabi ni Uichico. “We are confident that his experience and versatility will be an asset to our team as we aim for success in the Governors’ Cup.”

Si Henry ay produkto ng DePaul University. Pumirma siya sa OKC Blue sa G-League noong 2016.

Pagkatapos ng kanyang NBA stint, nakakuha si Henry ng mahalagang karanasan sa paglalaro para sa iba’t ibang club sa buong mundo, kabilang ang mga koponan sa Israel, Italy, France, Greece, Poland, Mexico, at Indonesia.

Noong nakaraang season, naglaro siya para sa Indonesian team na Satria Muda Pertamina.

Bumagay din si Henry para sa 3x3 team ng Team USA, na nanalo ng silver medal sa 2016 World Cup.

Ang iba pang mga koponan ay pinangalanan din ang kanilang mga import para sa conference unfolding sa susunod na buwan.

Babalik ang import ng Barangay Ginebra San Miguel na si Justine Brownlee para sa redemption tour ng Gin Kings matapos yumuko sa TNT sa finals sa anim na laro noong nakaraang taon.

Ang naturalized Gilas Pilipinas standout, na nagpalakas sa pambansang koponan sa pagtatapos ng 61-taong gold medal drought sa Hangzhou Asian Games noong nakaraang taon, ay inaasahang lilipad pabalik ng Manila sa unang bahagi ng Agosto pagkatapos ng kanyang commitment sa Indonesia.

Ang isa pang pamilyar na mukha ni Allen Durhan ay nagbabalik para sa Philippine Cup champion na Meralco tatlong taon matapos tulungan ang Bolts na matapos bilang runner-up sa Gin Kings noong 2022.

Tinapik din ng Rain or Shine ang sinubukan at subok na import na si Aaron Fuller, na nagkaroon ng stints sa NLEX, Blackwater at TNT.

Ang Magnolia at Blackwater naman ay pumirma ng mga bagong mukha para pamunuan ang kani-kanilang kampanya.