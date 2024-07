Paris mayor lalangoy sa Seine

PARIS, France (AFP) -- Ang alkalde ng kabisera ng France na si Anne Hidalgo ay nakatakdang tumalsik sa madilim na tubig ng Seine sa Miyerkules upang ipakita na ang ilog ay sapat na malinis upang mag-host ng mga outdoor swimming event sa Paris Olympics sa huling bahagi ng buwang ito.

Sa kabila ng pamumuhunan na 1.4 bilyong euro ($1.5 bilyon) upang maiwasan ang pagtagas ng dumi sa alkantarilya sa daluyan ng tubig, ang Seine ay nagdulot ng suspense sa pagbubukas ng Paris Games noong Hulyo 26 pagkatapos ng paulit-ulit na pagbagsak sa mga pagsusuri sa kalidad ng tubig.

Ngunit mula noong simula ng Hulyo, na may malakas na pag-ulan na sa wakas ay nagbibigay daan sa mas maaraw na panahon, ipinakita ng mga sample na ang ilog ay handa na para sa open-water swimming at triathlon -- at para sa 65-anyos na si Hidalgo.

“On the eve of the Games, when the Seine will play a key role, this event represents the demonstration of the efforts made by the city and the state to improve the quality of the Seine’s waters and the ecological state of the river,” saad ng opisina ni Hidalgo.

Siya ay orihinal na nagplano na lumangoy noong nakaraang buwan, ngunit kailangang mag-antala dahil ang bakterya na nagpapahiwatig ng pagkakaroon ng fecal matter ay natagpuan na minsan ay 10 beses na mas mataas kaysa sa mga awtorisadong limitasyon.

Ang kanyang pinakahihintay na paglubog ay nagdulot ng mga biro at meme sa social media, na may isang viral na AI-generated na imahe na nagpapakita sa kanya na kamukha niya ang kulubot na karakter na Dobby mula sa mga pelikulang Harry Potter habang siya ay lumabas mula sa tubig.

Ang isang panandaliang grupo ng protesta na nagpo-post sa ilalim ng hashtag na #jechiedanslaSeine (#IshitintheSeine) ay hinikayat din ang mga tao na alisin ang kanilang mga bituka sa ilog sa itaas ng agos upang magprotesta laban sa Sosyalista.

Siya ay nakatakdang samahan sa Miyerkules ng punong Paris Games organizer na si Tony Estanguet, na dating canoeist, at ang nangungunang opisyal ng seguridad para sa mas malaking rehiyon ng Paris, si Marc Guillaume.

Si Pangulong Emmanuel Macron, na nangako na sasali sa mga naliligo ng Seine, ay magiging isang kapansin-pansing pagliban, kung saan ang pinuno ng estado ay inookupahan ng isang pampulitikang krisis dulot ng kanyang desisyon na tumawag ng snap parliamentary elections noong nakaraang buwan.

Nakatakdang gamitin ang Seine para sa swimming leg ng Olympics triathlon sa Hulyo 30-31 at Agosto 5, gayundin sa open-water swimming sa Agosto 8-9.

Ang mga lokasyong pinili para sa open-water swimming ay nagdulot ng mga kahirapan sa nakalipas na Olympics, lalo na bago ang 2016 Rio de Janeiro Games at ang mga nasa Tokyo noong 2021.