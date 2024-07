Eunice Santos ginulat ang ina sa katapangan sa paghuhubad

Labis na ginulat ng Vivamax star na si Eunice Santos ang kanyang ina to the point na hindi siya kinausap nito ng ilang araw.

Itsinika ni Eunice sa kanyang ina na may kumuha sa kanya na mag-artista.

“Pero hindi pa niya alam na under ako ng Vivamax. So parang sabi niya, ‘sige anak, susuportahan kita.’ Kahit anumang role yan okay siya. Happy siya. Ang saya pa niya, ipinagmamalaki pa niya,” say ni Eunice.

Out of excitement sa kanyang first movie ay ipinadala ni Eunice ang trailer ng movie niya sa kanyang ina.