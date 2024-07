WIMBLEDON CROWN KAY ALCARAZ

LONDON, United Kingdom -- Dinaig ni Carlos Alcaraz ang seven-time champion na si Novak Djokovic sa straight sets upang mapanatili ang kanyang titulo sa Wimbledon noong Linggo sa isang brutal na pahayag na dumating na ang bagong panahon ng men’s tennis.

Ang third seed ng Spain ay gumawa ng performance na pinagsasama ang kahanga-hangang kapangyarihan na may maselan na touch para manalo 6-2, 6-2, 7-6 (7/4), na nakolekta ang ikaapat na Grand Slam ng kanyang batang karera.

Tinutugma ni Alcaraz ang Open Era record para sa karamihan sa mga Grand Slam na napanalunan sa edad na 21 pababa, kasama sina Boris Becker, Bjorn Borg at Mats Wilander.

At siya ang ikaanim na tao na nanalo sa French Open at Wimbledon back to back.

Si Djokovic, 37, na naoperahan sa tuhod ilang linggo lamang ang nakalipas, ay naglalayon na manalo ng 25th Grand Slam -- na sana ay isang record sa larong panlalaki at pambabae.

Ngunit wala siyang sagot sa sikat ng araw ng Center Court habang hinampas siya ng de-kuryenteng Alcaraz mula sa likod ng court at tinatrato ang mga tao sa isang hanay ng kanyang mga trademark na drop shot.

“Honestly, it is a dream for me to win this trophy,” sabi ni Alcaraz. “I did an interview when I was 11 and I said my dream is to win Wimbledon. For me this is the most beautiful tournament, the most beautiful court and the most beautiful trophy.”

Nagbigay pugay si Alcaraz sa kanyang natalo na kalaban, na natagpuan lamang ang kanyang range sa ikatlong set.

“Djokovic is an unbelievable fighter, I knew he was going to have his chances,” sabi ni Alcaraz. “It was difficult but I tried to stay calm going into the tie-break and tried to play my best tennis. I was glad that in the end I could find the solutions.”

Nakuha ni Alcaraz ang inisyatiba sa unang laro ng nakamamanghang kalidad na tumagal ng 14 minuto, sinamantala ang kanyang ikalimang breakpoint.

Mabilis na nakaayos ang Espanyol sa kanyang routine sa pagse-serve at nag-double break nang mag-double-fault si Djokovic sa ikalimang laro.

Ang gulat na gulat na Serbian, na naglalaro sa kanyang ika-10 Wimbledon final, ay humawak ng serve para isara ang agwat sa 5-2 ngunit itinapon ang bola sa net para ibigay sa Kastila ang unang set.

Agad na nasa front foot si Alcaraz sa ikalawang set, na pumipilit ng break sa unang laro at pinalayas ang pressure sa sarili niyang serve para kunin ang 2-0 lead.

Isang backhand ni Djokovic sa net sa ikapitong laro ang nagbigay kay Alcaraz ng panibagong breakpoint at isang double fault ang naglagay sa defending champion 5-2 up at sa cusp ng two-set lead.

Ang karamihan ng tao sa Center Court, kabilang si Catherine, Princess of Wales, ay tumingin sa hindi makapaniwala habang ang kanilang pag-asa para sa isang titanic tussle ay sumingaw.

Pinigilan ng under-par na si Djokovic ang panibagong clutch ng break points sa unang bahagi ng ikatlong set upang manatiling buhay at nagpakita ng mga palatandaan na nahanap na niya ang kanyang ritmo.