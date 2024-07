Hall nakopo ang PGA tour title

WASHINGTON (AFP) -- Si Harry Hall ng England ay sumabak para sa birdie sa ikatlong butas ng five-man sudden-death playoff upang mapanalunan ang kanyang unang US PGA Tour title noong Linggo sa ISCO Championship sa Nicholasville, Kentucky.

Sina Hall, Pierceson Coody at Matt NeSmith ay lahat ay hindi nakuha ang berde sa par-three ninth, ang ikatlong butas ng playoff, ngunit inilabas ni Hall ang kanyang chip sa gilid at ito ay gumulong sa gitna ng tasa.

“Ito ay napakalaking,” sabi ni Hall, na nagsabing ang pagbubuhos ng 300 FedEx Cup playoff points ay maaaring magbigay sa kanya ng pagkakataong magpahinga ng isang linggo kasama ang kanyang asawang si Jordan, na umaasa sa kanilang unang anak sa susunod na linggo.

“Marahil ay kayang-kaya kong magpahinga ng linggo ngayon,” sabi niya. “I think it was a bit dicey there, just my position in the FedEx Cup and I probably needed to play every single week, so I’m glad that I might not have to now. Super happy.”

Sina Hall, NeSmith at Coody ay lahat ay nag-parred sa ikalawang playoff hole, ang par-four 18th, upang palawigin ang playoff na nagsimula sa 18 -- kung saan sina Zac Blair at Rico Hoey ng Pilipinas ay naalis sa pamamagitan ng mga bogey.

Lahat ng lima ay nakatapos ng 72 holes sa Keene Trace Golf Club sa 22-under 266.

Nakuha ni Hall ang solong pangunguna sa 23-under sa kanyang ikaapat na birdie ng araw sa ika-14 -- ang pinakamahirap na butas sa kurso.

Ngunit na-bogey niya ang par-five na ika-15 -- ang pinakamadaling butas sa kurso at nagsara ng three-under par 69.

Nanguna si Hoey sa 23-under pagkatapos ng kanyang ika-apat na birdie ng araw sa ika-15 ngunit nagsara siya ng bogey sa 18 -- kung saan ang kanyang pangalawang putok ay lumipad sa berde at natagpuan ang mabatong gilid ng panganib sa tubig.“Four rounds in the 60s is all I can ask for and I thought I played great,” sabi ng Filipino ace. “It kind of sucks on 18, but I hit a great shot, hit a great tee ball and hit a great second shot. Adrenaline’s pumping, I’ve never really been in that situation where it comes down to it.”