Barbie Imperial deadma sa bashers

Aminado ang aktres na si Barbie Imperial na hindi na siya nagpapaapekto sa mga bashers at negative comments na ibinabato sa kanya sa gitna nga ng mga umuugong na balita na may namamagitan na raw sa kanila ni Richard Gutierrez at siya na raw ang ipinalit ng Kapamilya actor sa estranged wife nitong si Sarah Lahbati.

Sa pagharap ni Barbie sa ilang members ng entertainment media para sa presscon ng latest movie niyang “How To Slay A Nepo Baby”, walang nagtanong tungkol sa kanila ni Richard.

Kaya naman todo ang pasalamat niya sa mga um-attend sa presscon ng kanilang pelikula at na-appreciate raw niya ang respetong ipinagkaloob sa kanya ng mga reporter.

Sabi ng aktres, sa lahat ng mga natatanggap niyang batikos at pang-ookray ay mas nagpo-focus na lang siya sa mga positibong bagay at tina-try niyang huwag magpaapekto sa mga ito.

“Parang lahat ng nakikita, kahit isang anggulo lang, puro negative. Actually, kapag nagbukas ka ng social media, parang kahit ang ganda ng ginawa nung tao sa isang bagay, may negative pa rin talaga. So, I think yung secret talaga, maging positive ka, as long as alam mo sa sarili mo na wala kang ginagawang masama. Hayaan mo silang magsalita. Basta ang focus ko lang talaga, magtrabaho at siyempre, maibigay ko yung mga pangangailangan ng mom ko and okay na po ako doo ,” paliwanag ni Barbie.

“Tapos lagi ko po itong sinasabi kasi marami po ang nagtatanong kung bakit ako pumayat. Ise-share ko po sa inyo, baka makatulong. Tinanggal ko po rung rice, pero puwede po kayong bumili ng shirataki. Hindi ko po siya business. Para lang makatulong, shirataki rice po, kasi wala siyang masyadong sugar talaga. So, yun po ang ginagamit ko na rice tapos normal lang yung ulam ko. Kahit anong ulam, basta yun ang rice. Kasi yung sugar talaga ang nakakaano sa weight ko, so tinanggal ko,” sabi ng dalaga.