Bantay bigas

Naglunsad ang gobyerno ng pagbabantay sa presyo ng bigas sa merkado upang malaman kung may talab ba ang pagpapababa nito ng taripa sa angkat na bigas. Ang ibig ba sabihin nito ay nagbababa o nagtataas ng taripa ang gobyerno nang hindi nalalaman ang epekto nito sa mga mangangalakal at mamimili?

Ang intensyon ng pagpapababa ng taripa sa angkat na bigas ay upang mapamura ang presyo nito sa merkado at hindi mahirapan ang mga mamamayan sa pagbili nito. Subalit kung magmamasid tayo, ang presyo ng mga binebentang bigas sa mga pampubliko at pribadong pamilihan ay P40 per kilo pataas. Pumapalo pa sa higit P60 ang bigas na magaganda ang kalidad.

Mukhang mag-aaksaya lamang ng oras, pagod at pondo ang mga magmamatyag sa presyo ng bigas sa merkado. Bukod sa Department of Trade and Industry, kasama ang Department of Agriculture sa pagmanman sa mga palengke at supermarket alinsunod sa Executive Order 62 ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Layunin rin ng monitoring ang pagsisiguro ng sapat na supply ng bigas sa merkado at maayos na pamamahagi nito. Ngunit ang pinakamahalagang babantayan ay ang presyo na nais pababain ng gobyerno.

Mapapababa nga ba ng pagbabantay ang presyo ng bigas? Talamak ang nagbebenta ng napakamahal na bigas ngayon mula pa noong nakaraang administrasyon. Wala na ang pinakamurang bigas, ang tig-P27 kada kilo na mula sa National Food Authority.

Kaya ba ng pagbabantay ng bigas na maibaba ang presyo nito sa P35 pababa kada kilo? Kung mangyayari ito, wag na sanang matapos ang pagbabantay-bigas upang mapanatiling abot-kaya ang bigas sa mga mamimili lalo na ang mga may mabababang sahod na pamilya.

May isa pang paraan na ginagawa upang mapababa sana ang presyo ng bigas. Iyan ay ang mga batas laban sa pagho-hoard, nagmamanipula ng presyo at nagtitinda sa mataas na halaga. Ang kaso, wala pa namang nahuhuli at naipakukulong na mga lumabag sa batas sa kabila ng umiiral na mataas na presyo ng bigas.