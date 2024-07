TURLA BINASAG ANG PALARO JAVELIN RECORD

CEBU CITY -- Isang soft-spoken na batang taga-Iloilo ang gumawa ng pinakamalakas na ingay sa ikalawang araw ng labanan ng 64th Palarong Pambansa.

Nagtala ng bagong Palaro record si Charles Turla ng Western Visayas nang magrehistro siya ng 60.26 meters sa elementary boys’ javelin throw event noong Biyernes ng umaga sa Cebu City Sports Center dito.

Si Turla, isang 12-anyos na anak ng tsuper ng trak at isang kasambahay sa maliit na bayan ng San Enrique sa Iloilo, ay naramdaman ang kanyang presensya nang malampasan niya ang walong taong gulang na marka ng 57.50 metro na itinakda ni Jerrick Mendoza ng CALABARZON sa 2016 na edisyon sa Legazpi, Albay.

Ngunit ang naging espesyal sa tagumpay ay ang katotohanang nairehistro niya ito sa kanyang unang pagkakataon na sumabak sa prestihiyosong regional conclave para sa elementary at high school student-athletes.

“I’m happy to win the gold medal and break the Palaro record,” sabi ni Turla na Grade 6 student sa Gines Quinlopan Elementary School.

Aniya, ang kanyang tagumpay ay nagpapasabik sa kanya para sa higit pang tagumpay.

“I won’t stop just because I won here,” sabi niya.

Ang tagumpay ni Turla ay nangyari sa parehong araw na natuklasan ng mga teknikal na opisyal na ang track oval ay kulang sa dalawang metro ng 400-meter na kinakailangan ng World Athletics.

Dahil dito, nagpasya ang mga teknikal na opisyal na pinamumunuan ni Jeanette Obiena na itigil ang anumang record na magagawa sa mga track event tulad ng pagtakbo, paghaharang at paglalakad.

Sinabi niya na nakipag-ugnayan na sila sa contractor - SBD Builders - para sa eksaktong sukat ng track oval na itinayo noong 1994.

“We are now just waiting for the actual measurement from the contractor who constructed the track oval,” sabi ni Obiena. “We are hoping that the measurements will be done and released soon.”

Samantala, nangibabaw ang Visayas at Zamboanga Peninsula sa dancesport sa GMall ng Cebu noong Huwebes.

Sina Kyle Nathan Ray Fabian at Lediviere Joy Hebron ng Zamboanga Peninsula ay nakakuha ng limang gintong medalya sa juvenile (elementary level) singles sa waltz, tango, Viennese waltz, foxtrot, quickstep, at 5 dance categories.

Tuwang-tuwa ang mga estudyante ng Montessori ng Zamboanga na makakuha ng maraming gintong medalya sa kanilang unang Palaro.