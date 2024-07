Jericho Rosales at Janine Gutierrez spotted sa museum

Kumalat sa Tiktok ang viral video nina Jericho Rosales and Janine Gutierrez na naispatan sa isang museum recently.

Makikita sa video na masayang namamasyal ang dalawa habang tino-tour ang museum. Sa isang video, makikita ang dalawa na sakay ng mini cab habang nagto- tour. Makikita sa video na tila may pinapanood si Janice sa kanyang cellphone habang nakamasid si Jericho.

Hindi ito ang unang pagkakataon na nakitang magkasama ang dalawa.

Nauna na silang naispatan na nag-date sa isang mall sa BGC sa Taguig.

Ang feeling namin ay kuha lang sa taping break ang video nina Echo at Janine. Magkasama kasi sila sa bagong teleserye na pinagbibidahan ni Jodi Sta. Maria.

Mix ang reaction ng netizens sa video nina Echo at Janine.

“Why not if wala nmn silang obligasyun sa iba at walang masasaktan then sino Tayo para mag Sabi sino Ang bagay at d bagay para sa mga ito ..they are still human and fans can’t dictate kung sino Ang dapat para sa mga idolo nila,” say ng isang fan.

“Ganito po tlaga kpag ngpopromote ng bagong series. Dapat connected kau sa isat isa. Good to see that janine was happy.they are both single kaya wla nman cguro mggalit,” say ng isa pang fan.