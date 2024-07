Elijah Alejo rumesbak sa bully

Obedient kid that she is, sinunod niya ang payo ng kanyang mother dear. Sinugod talaga niya ang guy.

“Naghabulan po kami sa buong building. Four floors po iyon,” chika ni Elijah.

Sinaktan ba niya ang nam-bully sa kanya?

“Kinuwelyuhan ko lang po kasi masyado akong hiningal. Pero supposedly sabi ni mommy sapakin ko raw para matuto. Masyado akong hiningal, nawalan ako ng lakas, eh,” say niya.

Happing ending naman ang nangyari sa kanila ng guy.

“After noon ay natigil na ang pambu-bully. Naging friends po kami. Up until now ay best friends kami,” say ng dalaga.