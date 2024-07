2 NANLABAN SA MPD OPERATION PATAY

Iniulat ng mga otoridad na dalawang lalaki ang nasawi matapos makipagbarilan sa mga elemento ng Manila Police District (MPD) na magsisilbi ng warrant of arrest sa isa sa mga nasawing suspek nitong Huwebes ng gabi.

Batay sa mga ulat mula sa MPD, pinuntahan nila sa isang bahay sa Balut, Tondo ang target na si alyas “RJ” na nahaharap sa kasong murder pero imbis na sumuko sa mga pulis, mabilis daw na tumakbo ang lakai paakyat ng bahay at tumalon sa bubong ng kapitbahay.

Dito na siya nagsimulang magpaputok ng baril kasama ang isang lalaki na kinilalang si alyas “Macmac.”

Nasugatan sa engkuwentro sina Police Major Emmark Dave Apostol, Police Corporal Keith Valdez, at Police Corporal Emil Omolon habang may sugat naman sa kanyang kaliwang kamay si Police Lieutenant Colonel John Guiagi na mismong Officer-in-Charge ng District Intelligence Division ng MPD at ang namuno sa operasyon.

Nakaganti naman ng putok ang mga operatiba na nagresulta sa pagkamatay ng dalawang suspek.

Isa raw sa kanila ay naghagis pa ng granada ngunit masuwerte na hindi ito sumabog.

Napag alaman na ang target ay sangkot sa ilang pamamaril sa lungsod kung saan pinakahuli dito ay nito lamang nakaraang buwan.

Iniimbestigahan daw ng mga pulis kung posibleng onsehan sa iligal na drog ang dahilan ng pagpatay ng target.

Nabatid din kasi na bukod sa gun for hire, sangkot din ang mga napatay na lalaki sa kalakalan ng ilegal na droga.

Patuloy pa umanong hinahanap ang kanilang mga ka-grupo.

Samantala, nahuli naman sa operasyon ang isang babae na sinasabing nobya ng target.

Sasampahan daw siya ng reklamong obstruction of justice matapos niyang i-lock ang pinto ng kanyang bahay kung saan isisilbi sana ang warrant.

Ayon sa kaniya, dalawang linggo pa lang niyang kasintahan ang target at hindi niya alam ang mga iligal na aktibidad nito.

Matapos ma-clear ang lugar, dalawang beses na dinetonate ng mga tauhan ng EOD ang granada na inihagis ng mga lalaki.

Muli rin sinuyod ng mga tauhan ng SWAT ang lugar para masiguro na walang suspek na posibleng nagtago sa mga bahay sa lugar.