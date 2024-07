BINI inilabas ang bagong kantang ‘Cherry on Top’

Inihayag ni Liquigan na isang taon na silang gumagawa ng EP (extended play) para sa BINI.

“We flew in writers from the US, producers and nagkaroon ng music camp. So doon na-produce itong kantang ‘Cherry on Top,’ at marami pang ibang kanta. Hindi lang ‘Cherry on Top’ ang gagawin ng BINI,” aniya.

Idinagdag ni Liquigan na ang walong-miyembrong grupo ng babae ay gumagawa na rin ng kanilang pang-apat na album kasunod ng kanilang 2024 EP na “Talaarawan.”

“Marami kaming plans for BINI. We are gathering songs na rin for their fourth album. May local album pa rin naman. Separate dapat pa ‘yun, for the Filipino audience,” sabi ni Liquigan.

Hindi ibinunyag ni Liquigan kung kailan ipalalabas ang mga album na ito, ngunit mayroon ding mga internasyunal na mga album na planong gawin para sa grupong lalaki na BGYO at sa aktres na si Maymay Entrata.