Alcaraz, Medvedev pasok sa semis

LONDON, United Kingdom — Nag-set up ng Wimbledon semifinal repeat ang defending champion Carlos Alcaraz at Daniil Medvedev habang tinapos ni Donna Vekic ang mahiwagang run ng New Zealand qualifier na si Lulu Sun.

Bumangon si Alcaraz mula sa isang set down para talunin si Tommy Paul 5-7, 6-4, 6-2, 6-2 habang ginulat ni Medvedev si world No. 1 Jannik Sinner, na dumanas ng takot sa kalusugan sa kalagitnaan ng laban, 6-7 (7). /9), 6-4, 7-6 (7/4), 2-6, 6-3.

Nakabawi si Vekic para talunin ang Sun 5-7, 6-4, 6-1 para maabot ang kanyang unang Slam semifinal kung saan makakalaban niya ang Italian late bloomer na si Jasmine Paolini, na winalis si Emma Navarro 6-2, 6-1.

Ang Spanish world No. 3 na si Alcaraz, na naghahangad ng ikaapat na titulo ng Grand Slam, ay nasira ng dalawang beses ng 12th-seeded na si Paul sa 72 minutong unang set.

Sumakay si Paul sa two-game lead sa second set bago nakabalik si Alcaraz sa level terms.

Tatlong break sa ikatlong set ang naglagay sa Kastila sa pamumuno at pinataas niya ang isa pang gear sa ikaapat, na gumawa lamang ng apat na unforced errors.

Si Alcaraz, na naghahangad na maging pang-anim na tao upang makuha ang French Open at Wimbledon titles back to back, ay tinalo si Medvedev sa straight sets sa Wimbledon semifinals noong nakaraang taon.

“Hopefully, I’m going to get the same result,” sabi ni Alcaraz. “But he won against Jannik Sinner, the best player right now, so I know that he’s in really good shape.”

Ipinaghiganti ni Fifth-ranked Medvedev ang kanyang Australian Open final loss kay Sinner sa apat na oras na quarterfinal win.

Si Medvedev, 28, ay maglalaro sa kanyang ikasiyam na Grand Slam semifinal.

Si Sinner -- isang semifinalist noong 2023, ay nangangailangan ng medikal na paggamot sa unang bahagi ng ikatlong set dahil siya ay tila natulala at hindi makatayo sa kanyang mga paa.

Siya ay kinuha ang kanyang presyon ng dugo bago sumailalim sa isang medikal na time-out.

“It’s always tricky because you want to play more points to make him suffer a little bit more but in a good way,” sabi ni Medvedev.