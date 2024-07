Althea Vega mapang-akit, mapang-halina, mapang-rahuyo

Fitness at wellness advocate na sa kasalukuyan si Althea kaya hindi na kataka-taka na may pahayag siya tungkol sa estado ng pigurang pang-bathaluman. Sabi ni Vega: “My kind of look when I work hard enough and grateful knowing I see the results of my hard work.”

Dahil sa kanyang dedikasyon sa kaniyang health at wellness na adbokasiya, pinarangalan si Althea ng Director’s Award sa nagdaang Miss Swimsuit USA International Model Search noong isang taon.

Brown is beautiful at may trim body, at sexy siya at alam na alam niya ito, ang kumpiyansa at disiplina sa pangangatawan ang siyang dahilan, kaya ang taglay niyang pambihira, ang body beautiful ni Althea Vega, ay may pangrahuyong tunay.

Maraming mga barakong totoo ang umaasa na magbalik na sa pelikula at telebisyon ang mapanghalinang si Althea Vega.