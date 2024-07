PHL BOXING TEAM TRAINING TULOY SA GERMANY

LISBON, Portugal – Hindi na namahay at agad nakapag-adjust ang mga miyembro ng Philippine boxing team sa kanilang bagong kapaligiran sa Germany kung saan isasapinal nila ang blueprint para sa gold medal drive sa mabilis na papalapit na Paris Olympics.

Si Ronald Chavez, isa sa mga nangungunang coach ng five-man squad ay nagsabi noong Sabado na ang mga kondisyon ng pagsasanay sa Saarbrücken, isang oras lamang mula sa kanilang unang base sa Metz, France, ay perpekto.

“The facilities are terrific and complete,” sabi ni Chavez.

Maging si Marcus Manalo, secretary general ng Association of Boxing Alliances in the Philippines, ay natutuwa sa desisyong gugulin ang huling ilang linggo sa Germany.

“Going well,” sabi ni Manalo. “So far, we are with India and Ireland but more teams are coming on the tenth (of July).”

Ang pro fighter na sina Eumir Marcial, Carlo Paalam at Nesthy Petecio ang pangunahing taya ng medalya ng bansa sa Summer Games na magsisimula sa Hulyo 26.

Nakarating din sa Paris sina Aira Villegas at Hergie Bacyadan, na parehong nakakuha ng grado noong Olympic qualifiers noong taon.

Nakuha ni Marcial ang kanyang puwesto matapos pumangalawa sa Hangzhou Asian Games noong nakaraang taon habang sina Paalam at Petecio ay nag-book din sa kanila sa qualifying meets.

Si Marcial, na walang talo sa limang laban sa pros, ay ang bronze medalist sa middleweight class sa Tokyo.

Sina Paalam at Petecio ay nakakuha ng mga pilak sa Tokyo.

May 248 na boksingero ang nakapasok sa torneo kung saan pinunan ng Australia ang 12 sa 13 dibisyon sa tap habang ang Uzbekistan ang pumapangalawa sa pinakamaraming bilang na may 11 entries. Ang Kazakhstan, isa pang Olympic powerhouse, Ireland at Turkey ay may tig-sampu.

Walo ang parada ng host France at ang United States, China at Thailand ay mayroon ding parehong bilang ng qualifiers.

Ang preliminaries ay gaganapin sa 6,000-capacity Arena Paris Nord habang ang medal-round bouts ay magkakaroon ng Stade Roland Garros bilang venue.