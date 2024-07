Dapat tingnan ng Commission on Elections ang mga mapanlinlang na maniobra ng ilang pulitiko na naghahabol ng mga walang katotohanan na kaso sa mga korte para lamang makakuha ng mga headline dahil ito ay tahasang maagang pangangampanya.

Malamang na ang mga kandidato sa botohan sa susunod na taon ay nag-drambol ng kanilang petisyon sa Korte Suprema na naglalayong ipawalang-bisa ang Maharlika Investment Fund Act of 2023 sa sobrang katawa-tawang dahilan na ito ay isang “kawalang-katarungan” sa mga tao.

Kabilang sa mga nagpetisyon ay sina Senador Aquino Pimentel III ng oposisyon na matatapos ang termino sa 2025, Neri Colmenares, Carlos Isagani Zarate at Ferdinand Gaite ng left-wing Bayan Muna party-list.

Kung titingnan ang talaan ng grupo, si Pimentel ay isang mabangis na beterano na nanalo sa pamamagitan ng isang buhok sa dulo ng pagkasenador, habang ang mga makakaliwa ay nakapasok lamang sa Kongreso sa pamamagitan ng party-list system na madaling kapitan ng manipulasyon.

Ang kandidatura ni Colmenares at ng kanyang mga kasamahan sa Kongreso ay laging nauuwi sa malungkot na bilang na nagpapakita ng kawalan ng suporta ng publiko para sa mga pinaghihinalaang nakikiramay ng Communist Party of the Philippines.

Hinamon ng kakaibang alyansa ang legalidad ng batas na lumikha ng kauna-unahang sovereign wealth fund ng bansa noong nakaraang taon, na sinasabing pinagkaitan ng batas ang publiko “ng bilyun-bilyong pondong pampubliko na magagamit sana para sa edukasyon, kalusugan, at iba pang serbisyong panlipunan nang walang garantiya sa pananalapi. bumabalik.”

Ang MIF ay partikular na nilikha upang tugunan ang kakulangan ng pondo para sa mga pangunahing serbisyo at mga proyektong pangkaunlaran sa pamamagitan ng pagkuha ng pangunahing dayuhang kapital na mamumuhunan sa pondo at sa esensya ng magandang kinabukasan ng bansa.

Ang seed capital na kinuha mula sa mga institusyong pinansyal ng estado ay inaasahang magbabayad para sa sarili nito sa pamamagitan ng MIF.

Inilarawan ni Speaker Martin Romualdez ang batas ng MIF bilang “isang makabuluhang hakbang patungo sa pag-akit ng mga pamumuhunan na may mataas na epekto na magtutulak sa paglago ng ekonomiya at lilikha ng mga trabaho para sa ating mga tao.”

Ang halaga ng MIF ay susuportahan nito ang “lumalagong ekonomiya ng bansa sa pamamagitan ng mahusay na pag-unlad ng imprastraktura.”