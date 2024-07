KATHRYN BERNARDO NA-BASH KAHIT MAY ABS

Marami ang humanga sa ipinakitang abs ni Kathryn Bernardo sa isa niyang Instagram post.

Kitang-kita kasi ang kanyang well-toned body na nakuha niya through diet and daily exercise.

Pero kahit na maganda ang katawan ni Kathryn ay na-bash pa rin siya sa social media. Particular na nilait ng mgabwalang magawang bashers ang kanyang legs.

“HOW ABOUT SA LEGS NI KATHRYN MAY HUMAHANGA BA SA KANYANG PAGKA SAKANG,” say ng isang basher ni Kathryn.

“Spada fish body.. pls lang kapag mag post sana whole body para makita ang legs mong sakang./uso na pala pati mukha may Abs na the best all Kumang..Bagay na bagay sa taas ng punong saging eating some bananas…..just saying!” panlalait naman ng isa pang basher.

Kaloka talaga ang mga basher, ‘no? Wala talaga silang makitang maganda kaya siguro malungkot ang buhay nila.

Bianca Gonzalez naniwalang hindi artista search ang PBB

Maraming housemates sa Pinoy Big Brother ang sumikat pero naniniwala si Bianca Gonzalez na hindi isang artista search ang reality-based shoe.

“Ako, iki-clear ko lang. For me, in the 19 years, PBB is not all about finding the next big artista. Nagkataon lang na meron kaming mga housemates na talagang kumonek sa mga tao na sobrang ganda, sobrang guwapo kaya sila sumikat. But it’s not about that,” say ni Bianca.

May more that 300 housemates na pala sa Bahay ni Kuya sa loob ng 19 years.

“PBB is not all about finding the next blank like the next Melai, the next Kim. Kapag audition process pa lang at ipinakita mo na mala-Melai ka, medyo marked ka na na hindi ka makakapasok kasinag-iisa lang ang Melai, ang Bianca, ang Kim. What the show is all about is showcasing the unique you,” paliwanag naman ni Robi Domingo.

Muling magbubukas ang pinakasikat na bahay sa bansa dahil handa na si Kuya na magpatuloy sa kanyang tahanan ng bagong batch ng housemates para sa ika-11 season ng “Pinoy Big Brother Gen 11” ng ABS-CBN na eere na sa Hulyo 20.

Kasama sina Kim Chiu, Robi Domingo, Enchong Dee, Alexa Ilacad, Melai Cantiveros, at Bianca Gonzalez, ipapakilala na ni Kuya sa publiko ang kanyang bagong new gen housemates na sasabak sa panibagong season na tiyak na puno ng hamon, masasayang alaala, at mga sandaling susubok sa kanilang pagkatao sa loob ng “PBB”

Sino kaya ang mga bagong housemate ni Kuya? Alamin simula ngayong Hulyo 20 sa on “Pinoy Big Brother Gen 11” mula Lunes hanggang Biyernes (10:15 pm) sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, A2Z, TV5, at iWantTFC.