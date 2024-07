Bong Go denies plunder allegations

Senator Christopher "Bong" Go denied the plunder complaints against him and former President Rodrigo Duterte in relation to government projects during the previous administration.

Here's the statement of Sen. go:

I have yet to see the verified complaint. But, since this is essentially the same accusation they hurled against me before, I categorically deny the allegations against me and former President Rodrigo Duterte.

Nevertheless, I welcome these moves to finally put an end to these often-recycled issues against us. Mabuti nang silipin sa mga akusasyong ito, may irregularity ba talaga? May naging transaksyon ba na disadvantageous sa government? May nanakaw ba? At may linkages ba sa akin na nagsasabing nakinabang ako sa anumang transaksyong ito? COA can find out. And, if there is, it is for COA to file the necessary charges.

For the record, wala pa ako sa mundong ito ay meron nang negosyo ang pamilya ko. Ang sinisigurado ko, hindi ako nakinabang at hindi nakinabang ang pamilya ko sa pagiging taong gobyerno ko. Kahit ipagtanong pa ninyo, ni hindi makalapit ang mga kamag-anak ko sa akin—kahit ang sarili kong tatay at half-brother—para ilakad ang anumang proyekto o kontrata sa gobyerno.

Para sa isang simpleng probinsiyanong katulad namin ni dating Pangulong Duterte, iniingatan namin ang aming pangalan. Malinis ang aming konsensya dahil mula noon hanggang ngayon, mayroon kaming delicadeza.

Ang sabi ko nga noon, hindi ako kailanman nakialam at never akong nag-impluwensya sa anumang transaksyon, kontrata o bidding ng gobyerno. Kapag may gumamit ng pangalan ko para makakuha ng pabor sa gobyerno, automatic dapat na i-deny ‘yan!

Sa totoo lang, lumang tugtugin na ito. Taong 2018 pa ang akusasyon na iyan. Ni-recycle pa nila noong 2021. Pero wala pa rin siyang napatunayan. Ngayong papasok na naman ang halalan sa 2025, nag-iingay na naman siya upang mapag-usapan. Gusto lang nila kaming kulayan ng itim para sila ang pumuti. Tatapunan ka nila ng putik para magmukha kang marumi at sila ay magmistulang malinis.

Naging tradisyon na ng iba ang manira tuwing nalalapit ang eleksyon. Parang negosyo na nila iyan para kumita o makilala. Ang tanong, sino kaya ang iba pang nasa likod ng black ops niyang ito? Baka ang dapat na silipin ay ang mga nakapaligid sa kanya.

Alam naman ng taumbayan na isang attack dog at tamad si Trillanes. ‘Yan ang totoong corruption! Hayaan na nating ang taumbayan ang humusga.

Ako naman, patuloy akong nagseserbisyo sa tao sa abot ng aking makakaya. Uunahin ko ang mandato kong tumulong sa mga kapwa ko Pilipino. Sa kalaunan, naniniwala akong mananaig ang katotohanan.