Alessandra Cruz palaban sa hubaran

Malakas ang sex appeal ni Alessandra Cruz, isa sa mga baguhan sa Vivamax.

Only 20 years old with 5′ 7″ height and a perfect 36-24-36 vital statistics ay talagang swak na swak si Alessandra sa pagpapaseksi.

Bida kaagad si Alessandrabsa ‘Nurse Abi.’

“Sa totoo lang medyo kinakabahan po ako noong una pero ginabayan po ako pati si Vince Rillon at maayos po akong tinuruan kung paano gawin yung acting. Hindi po nila ako pinabayaan,” say ng dalaga sa presscon ng movie.

When asked kung ano ang advantage niya sa ibang Vivamax stars ay sinabi ni Alessandra na wala.

“Sa tingin ko po wala naman po kasi pare-pareho namanbkaming magaganda at seksi at ibibigay namin ang best namin,” say niya.

“Dapat po talaga ay malipagtulungan sa mga co-worker kasi kung hindi mo tutulungan angbsarili mo ay ikaw din ang mahihirapan,” say ni Alessandra when asked kung ano ang natutunan niya sa kanyang first movie sa Vivamax.

Palaban sa hubaran si Alessandra.

“Kung gusto mo ang gingawa mo mo ay matutuwa ka at gagawin no talaga,” say niya.