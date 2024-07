SB19 kasaysayan ang inukit sa ‘First Take’

Number 2 Trending Worldwide sa X ang SB19 “Gento” performance sa “The First Take.” Umaasa ang ATIN na may isa pang pagbisita ang Mahalima sa nasabing online na palatuntunan at nawa’y ballad naman ang kanilang awitin.

Sa kasalukyan, namamayagpag pa rin ang kanilang mga bagong kanta, ang “Moonlight” at ang “Ready” kung saan ang pop superstar AplDAp ang kanilang kasama.

Ano pa nga ba blooming ang dapat nating gawin kundi masigabong palakpakan na may kasamang sigawan para sa SB19!

**

May opisyal na pahayag na ang lalaking minsan ay minahal ni Kris Aquino, si Batangas Vice Governor Marc Leviste patungkol sa bagong minamahal nito, na mula na rin kay Kristina Bernadette, ay isang doktor.

Walang halong pag-iimbot at buong katapatang inamin ni Ginoong Leviste sa isang panayam na oo, mga ineng at totoy, na hiwalay na talaga ang dekolor at puti nila ni Aquino.

Aminado siyang nalungkot nang sila ay maghiwalay, pero dahil nga tunay itong maginoo at hindi bastos, at walang kasamang kiyeme latik ang kanyang pagsasabi na masaya raw siya para sa bagong nagpapatibok ng puso ni Kris.

Pakiwari ni BG Leviste, patuloy pa rin at mananatili naman daw ang kanilang pagkakaibigan ni Aquino. Andiyan pa rin naman daw siya para kay Krissy at sa buong pamilya nito.

Ayon kay Leviste, masaya siya sa bagong pag-ibig na natagpuan ni Kris. Pahayag ni BG Leviste: “As Kris said we’re still ‘friendly.’ Sa totoo lang, wala naman nagbago sa akin, at wala din naman akong sama ng loob at hinanakit sa kanya. As a matter of fact, I am in the States now, while Bimb is back home. I assured Kris, Bimb, Kris’s sisters, and their household help in Orange County that if there’s anything I can do for them, I’ll be there. If I am needed in any way, I will make myself available for them immediately.”

Siempre pa, maraming nalungkot na hindi lang tuldok, kundi may tandang pandamdam na ang relasyon nina BG Marc Leviste at Kris Aquino. Talagang hindi sila ang nakatakdang magkatuluyan at magmahalan ngayon, bukas at magpakailanman.