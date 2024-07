GILAS WAGI LABAN SA LATVIA

Ginulat ng Gilas Pilipinas ang partisan crowd nang umiskor ang mga Pinoy ng malaking upset laban sa world no. 6 at host ng Latvia, 89-80, sa FIBA ​​Olympic Qualifying Tournaments 2024 sa Riga, Latvia noong Huwebes (oras ng Manila).

Sinimulan ng mga Pinoy, na nasa ika-37 puwesto sa mundo, ang laro sa mainit na 8-0 run, na nangunguna ng hanggang 18 puntos sa ikalawang yugto sa likod nina Justin Brownlee, Kai Sotto at June Mar Fajardo.

Lumaban ang host team sa fourth quarter para bawasan ang 21-point lead, 71-56, sa 10 points na lang ngunit natapos ni Brownlee ang krusyal na four-point play na nagbigay sa Gilas ng 85-71 lead sa 3:29 na lang.

Matapos manalo ng ginto sa Asian Games noong 2023 pagkatapos ng 62 taon, gumawa ng panibagong kasaysayan ang Gilas Pilipinas, sa ilalim ng headcoach na si Tim Cone, nang inagaw ng Pilipinas ang kanilang unang panalo laban sa isang European team sa loob ng 64 na taon.

Ayon sa artikulo sa website ng FIBA, ang huling panalo ng Pilipinas laban sa isang koponan mula sa Europa ay noong 1960 Olympic Games laban sa Spain, na nanalo sa 84-82.

Pinangunahan ni Brownlee ang Pilipinas sa halos triple-double na performance na 26 puntos, siyam na rebound at siyam na assist habang si Sotto ay nag-drill ng 18 puntos at nagdagdag si Dwight Ramos ng 12 markers.

Ang susunod na laro ng Gilas Pilipinas ay laban sa Georgia na sumisipsip ng 55-83 pagkatalo sa Latvia noong Martes.

Samantala, Pinuri ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Gilas Pilipinas sa tagumpay nito laban sa powerhouse na Latvia sa 2024 FIBA ​​Olympic Qualifying Tournament (OQT) noong Huwebes.

Sa isang post sa social media, nakiisa si Marcos sa mga Pilipino sa pagdiriwang ng makasaysayang panalo ng pambansang koponan, ang una laban sa isang European squad mula nang talunin ng Pilipinas ang Spain noong 1960 Rome Olympic Games.

“64 years in the making and worth every second! Congratulations to Gilas Pilipinas for their victory against world number 6, Latvia, at the FIBA Olympic Qualifying Tournament,” sabi ni Marcos.